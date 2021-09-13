Показывал порно и склонял к сексу: на Волыни осудили 38-летнего мужчину за растление детей

Показывал порно и склонял к сексу: на Волыни осудили 38-летнего мужчину за растление детей

Суд объединил два приговора, поэтому мужчина попадет за решетку на 5 лет и 2 месяца.

38-летнего уроженца Луцка осудили за то, что показывал порно несовершеннолетнему парню. Мужчина пригласил потерпевшего к себе в гости, предложил выпить алкоголь, после чего включил на телевизоре видео со сценами секса.

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Как говорится в приговоре Нововолинского городского суда, случай произошел в октябре 2020 года. За содеянное мужчину наказали лишения свободы на два года. В содеянном мужчина раскаялся и просил строго не наказывать, ссылаясь на то, что детство он провел в государственных интернатах, а в 2014 году получил инвалидность 3-й группы.

Кроме того, в реестре судебных решений за декабрь 2020 года есть еще один приговор, касающийся этого же инцидента. В документах указано, что несовершеннолетнего мужчина пригласил к себе в гости с предложением выпить алкоголь, впоследствии он пытался склонить его к совершению сексуальных действий.

За содеянное тогда Нововолинский городской суд признал мужчину виновным в нарушении сразу нескольких статей: развращение лиц, не достигших 16 лет; насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом, совершенное в отношении несовершеннолетнего; вовлечение несовершеннолетних в пьянство. Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на 5 лет.

На днях мужчину признали виновным в распространении порнографии среди несовершеннолетних и наказали заключением на 2 года, но суд решил объединить два приговора, из-за чего мужчина попадет за решетку на 5 лет и 2 месяца.

О злоумышленнике также известно, что в 2015 году его судили по статье "кража", за что он получил 5 лет лишения свободы.

Напомним, похожий случай произошел в Хмельницкой области. Там приговорили к 10 годам лишения свободы мужчину, который часто приглашал к себе в гости несовершеннолетнего мальчика, и во время демонстрации порно он его изнасиловал.

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