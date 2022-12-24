Показывал ружье: в Одесской области парень застрелил 22-летнюю девушку

Полицейские изъяли с места преступления оружие и направили на экспертизу.
Полицейские расследуют обстоятельства смерти 22-летней жительницы Раздельнянского района. В девушку из охотничьего ружья отчима выстрелил 26-летний односельчанин. Молодого человека задержали.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.
Событие произошло 24 декабря в два часа ночи по месту жительства молодого человека. Он сам позвонил в полицию и сообщил о том, что по собственной неосторожности застрелил знакомую.
"Прибыв по указанному адресу заявителя, полицейскими предварительно установлено, что он пригласил девушку к себе в гости, а после употребления слабоалкогольных напитков начал показывать охотничье ружье и произвел выстрел, в результате которого она получила огнестрельное ранение в голову, несовместимое с жизнью", — говорится в сообщении полиции.
Правоохранители установили, что ружье зарегистрировано на отчима задержанного, который сейчас находится за границей. Злоумышленник был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания.
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