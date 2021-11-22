Показывала средний палец на фоне могил: на Волыни девушка устроила фотосессию на кладбище

Показывала средний палец на фоне могил: на Волыни девушка устроила фотосессию на кладбище

Такое поведение девушки возмутило местных жителей.

Во Владимире-Волынском девушка устроила на кладбище фотосессию. Она разместилась между могилами и показывала жест "fuck".

Об этом сообщают в соцсети.

"Пользователи сообщества обращаются с просьбой разместить фото, на которых жительница Владимир-Волынской общины надругается над могилой родственников, знакомых, надругательство над умершими", — говорится в сообщении.

Местная жительница сфотографировалась ночью среди могил, показав в камеру средний палец. Результаты своего "творчества" она разместила у себя в инстаграм.

"Я не убью тебя, потому что с тобой очень весело", — подписала девушка фотографию.

Пользователи Сети возмутились ее поступком и требуют наказать ее, а также ее родителей за поругание могил.

Напомним, что в Полтавской области суд наказал родителей трех 7-классниц, устроивших обнаженную фотосессию на местном кладбище. За такое поведение своих детей они получили предупреждение.