"Показывать надо результат": президент Зеленский рассказал о впечатлениях гостей Украины от дорог в Донбассе

"Показывать надо результат": президент Зеленский рассказал о впечатлениях гостей Украины от дорог в Донбассе

Глава государства считает, что украинцы должны гордиться своей страной — такой, какой она есть.

Президент Украины Владимир Зеленский высказал мнение, что гостям Украины нужно демонстрировать результат восстановления независимости и гордиться страной, какой она есть.

Об этом глава государства заявил в ток-шоу "Право на власть" в эфире телеканала "1 + 1".

"Я давно очень хотел, чтобы мы показывали нашу страну, какая она есть на самом деле. Но показывать надо результат ", — отметил Владимир Зеленский.

По его словам, лидеры иностранных государств, которые побывали в Украине на праздновании 30-летия Независимости, ездили по нашим дорогам на Донбасс и были потрясены. "Поражены, что на Донбассе — дороги", — уточнил президент.

Так же, утверждает Зеленский, гости, посетившие Ивано-Франковскую область, тоже были в восторге не только от природы, но и инфраструктуры, в частности мостов. "Все это действительно есть", — подчеркнул он.

По мнению главы государства, Украина должна продемонстрировать результат восстановления своей независимости, а украинцы — показывать гостям страну такой, какой она есть, и гордиться ею.

Напомним, во вторник, 24 августа, в Украине отпраздновали тридцатую годовщину Независимости. По всей стране прошел ряд мероприятий.

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