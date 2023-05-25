Покинул блокпост ради ночи с любимой перед отправлением на фронт: на Волыни парня судят за дезертирство

Парень уверяет, что был задержан, когда уже возвращался к месту несения службы. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

На Волыни задержали военнослужащего, покинувшего службу на блокпосте и уехавшего к девушке, чтобы провести с ней ночь.

Об этом сообщает местное издание "Аверс".

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Военного задержали на выезде из города Владимир. Он должен был нести службу на блокпосту в другой части области, но уехал к девушке. Юноша уверяет, что как раз возвращался на место службы. По информации издания, парню "чуть за 20-ть". На блокпосту он был временно и должен был отправляться в зону боевых действий.

Влюбленному защитнику инкриминируют дезертирство. Ему грозит заключение сроком от пяти до 12 лет. Парня задержали.

Что говорят военный и его девушка

"Я ни в коем случае не хочу нагнетать на своих командиров, но с 24 февраля (2022 года. – Ред.) перебивать мой обязательный ежегодный отпуск тем, что я сильно молод? Они таким образом загнали меня в угол. Я в любом случае вернусь, потому что мне стыдно, что я сейчас нахожусь здесь, а мои братья воюют на поле боя. Я хочу воевать и вернуться назад", – рассказывает военнослужащий.

Девушка военного дала письменные объяснения.

"Он приехал около 23 часов. До утра находился с ней. Утром 19 мая около восьми часов выехал обратно в воинскую часть. Вечером, когда приехал, она слышала, что он общался и сообщал кому-то, что будет в 10 часов на месте", – рассказывает адвокат фигуранта.

Адвокат убеждена, что подозрение именно в дезертирстве необоснованно. Говорит, что умышленные действия, чтобы навсегда уклониться от выполнения воинского долга, парень не совершил.

Что говорят защита, прокурор и суд

"А как это называется. Оставил блокпост. Оператор ПВО покинул место службы. Уехал. Это не прямой умысел? Не осознает ли он, что место его службы — это блокпост?", — возмущается судья Волынского апелляционного суда Олег Клок.

Адвокат своим чередом отвечает, что военный сообщал командиров о том, что едет из блокпоста: "Командирам он сообщил. В его телефоне, кроме звонков командирам и звонков от них, есть еще звуковое сообщение. Командиры, когда их допрашивали в судебном заседании, сообщили, что он не собирался навсегда покидать воинскую часть и уклоняться от военной службы".

Она добавляет, что у военного хорошая подготовка.

"Он имеет хорошую военную подготовку. Перед этим проходил срочную службу. Сразу был мобилизован, и с начала войны проходит службу. Поэтому пришел приказ на его перевод в отряд особого назначения. Человек имеет хорошую подготовку и может быть полезен для государства, чем в следственном изоляторе. Я думаю, что нам как раз таких бойцов сейчас не хватает. Кроме того, в судебном заседании командиры не сказали ни одного негативного слова. И вообще за время военной службы у него нет каких-либо правонарушений или дисциплинарных взысканий", — рассказывает правозащитница.

Отсутствие юноши обнаружил командир взвода, проводившего проверку.

"Самовольно покинул место боевого дежурства сразу после заступления. То есть у него уже был умысел на самовольное оставление еще перед заступанием", — утверждает военный прокурор Александр Жовтониг.

По его мнению, идет именно дезертирство.

"Цели вернуться у него не было, потому что он был задержан на следующий день в девять часов утра работниками полиции уже на автомобиле. Какой у него дальнейший был умысел? Нам это неизвестно. Возможно, он хотел куда-то дальше поехать", – говорит прокурор

В то же время адвокат уверяет, что парень ехал в направлении к своему месту службы, был в военной форме и сразу сообщил полиции, куда следует.

Во время расследования его оставляют под стражей. Мама и девушка ищут деньги, чтобы внести 214 тысяч гривен залога.

Напомним, бывший нардеп Игорь Мосийчук сообщил, что начальник Одесского военкомата Евгений Борисов продавал по 5 тысяч евро "белые билеты", а также воровал на обеспечении военных. Это позволило ему якобы приобрести виллу в Испании стоимостью 3 млн. 950 тысяч евро для своей матери-пенсионерки и офис для жены за 2 млн. евро.

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