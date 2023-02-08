Покинутый малыш почти полгода живет в роддоме Закарпатья: родители к нему безразличны (фото)

Младенец родился с экстремально малым весом, но теперь не имеет проблем со здоровьем — питается и развивается нормально.

В родильном отделении коммунальной больницы Святого Мартына в городе Мукачево Закарпатской области родители покинули новорожденного мальчика. Он родился еще 15 сентября 2022 года с экстремально малым весом — менее 1,5 кг. С тех пор роддом стал его домом, а родители перестали его даже навещать.

Как сообщили на сайте Мукачевского городского совета, дальнейшей судьбой мальчика будет заниматься служба по делам детей.

Сразу после рождения малыша спасали в реанимации. Когда мальчик набрал вес, его перевели в отделение постинтенсивной терапии и выхаживания новорожденных. Здесь он находится до сих пор, хотя больше не имеет проблем со здоровьем – хорошо питается и развивается.

Также читайте В Днепре младенец умер через несколько часов после прививки — СМИ

Мать ребенка посещала его всего несколько раз, в последний раз — в начале декабря. С того времени родители малыша перестали выходить на связь, а другие родственники его судьбой не интересуются.

Известно, что это уже не первый ребенок в семье.

По словам врачей родильного отделения, по слухам, родители ребенка уехали за границу и неизвестно, когда собираются вернуться.

Напомним, ранее львовские врачи спасли младенца, у которого еще до рождения диагностировали редкую опухоль копчика – тератому размером с голову ребенка.

Читайте также: