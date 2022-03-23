Поклонница "русского мира" сдавала позиции ВСУ в Славянске: фото

Также она призвала украинских воинов сложить оружие и сдаться.
В Славянске Донецкой области правоохранители задержали поклонницу "русского мира", которая сдавала позиции украинских военных в собственной соцсети.
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.
По месту жительства женщины полицейские изъяли два мобильных телефона, два ноутбука, фотоаппарат, флеш носитель.
"Жительница Славянская — дворник — открыто поддерживает "русский мир". На своей странице в социальной сети она выкладывала видео об обстановке в городе Славянск, а также призывала силы ВСУ сложить оружие и сдаться врагу", — говорится в сообщении.
Кроме того, женщина рассказывала о перемещении военной техники, местах ее дислокации и автомобильных путях, через которые можно попасть в город.
Поклонницу "русского мера" доставили в отдел полиции.
Напомним, Нацгвардия задержала супругов-диверсантов, которые шпионили для ФСБ.