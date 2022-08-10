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Покомандовал ровно 3 дня: украинский снайпер "убрал" командира полка оккупантов на Херсонщине

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Покомандовал ровно 3 дня: украинский снайпер "убрал" командира полка оккупантов на Херсонщине

Фото: Associated Press

Российский оккупант в Херсонской области жалуется на постоянные обстрелы ВСУ.

По его словам, их позиции обстреливают со всего имеющегося оружия каждые 5-10 минут.

Об этом находящийся в Украине отец и сын поговорили по телефону. Их разговор перехватило ГУР Минобороны.

По словам сына, их постоянно обстреливают из минометов и артиллерии. К ним в окопы "прилетает" каждые 5-10 минут и так в течение дня.

"Них*я нас не меняют. Вон управление 106 дивизии Тулы накрыли. 30-ю мотострелковую дивизию 2 недели назад й*бнули. Вон в Ивановке в 30-й бригаде командир полка 3 дня назад полк принял - снайпер "снял" бл*дь", – жалуется отцу оккупант.

В конце разговора они посетовали, что ничего хорошего у них сейчас нет.

Напомним, что оккупант в телефонном разговоре рассказывает, что их подразделение пыталось штурмовать украинские позиции, но ВСУ всех уничтожили.

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