"Покорил" ворота и получил наказание: в Луцке парень вылез на ворота собора и сломал ногу (видео)

"Покорил" ворота и получил наказание: в Луцке парень вылез на ворота собора и сломал ногу (видео)

Потерпевшего забрали в больницу.

В Луцке парень залез на ворота Свято-Троицкого собора. Немного повисев, он упал, а в результате падения сломал ногу.

Об этом сообщают в телеграмм-канале "Лучани".

На ворота Кафедрального собора Святой Троицы в Луцке вылез неизвестный парень. Он немного повисел на них, а потом "полетел" вниз и в конце концов сломал ногу.

Авторы видео отмечают, что герой сюжета находился под наркотиками.

На место вызвали полицию и скорую.

Пользователи Сети прокомментировали увиденное:

Хорошо, что не шею.

Божье наказание на месте.

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