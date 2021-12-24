"Покорил" ворота и получил наказание: в Луцке парень вылез на ворота собора и сломал ногу (видео)

Потерпевшего забрали в больницу.
В Луцке парень залез на ворота Свято-Троицкого собора. Немного повисев, он упал, а в результате падения сломал ногу.
Об этом сообщают в телеграмм-канале "Лучани".
На ворота Кафедрального собора Святой Троицы в Луцке вылез неизвестный парень. Он немного повисел на них, а потом "полетел" вниз и в конце концов сломал ногу.
Авторы видео отмечают, что герой сюжета находился под наркотиками.
На место вызвали полицию и скорую.
Пользователи Сети прокомментировали увиденное:
- Хорошо, что не шею.
- Божье наказание на месте.
Напомним, что французское отчаяние покорил очередной небоскреб. Без всякой страховки Ален все-таки добрался до вершины 39 этажа. Говорит, в его поступке благородная цель – обратить внимание на экологические проблемы. А вот прохожие к его инициативе отнеслись неоднозначно.
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