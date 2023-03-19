Покорители вершин и "камерное трио": пограничники рассказали, как ловили 8 уклонистов на Закарпатье

Четверо из задержанных планировали "покорять" высокогорье, трое хотели в гидрокостюмах переплыть Тису, а еще один просто бродил в пограничном селе.

За прошедшие сутки на Закарпатье пограничники остановили восемь военнообязанных мужчин, которые намеревались бежать из Украины.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы.

Все мужчины пытались вне пунктов пропуска попасть в Румынию.

По словам пограничников, четверо из задержанных планировали "покорять" высокогорье. Двое из них прибыли на Закарпатье из Тернопольщины, один из Черкасской области, еще один из Житомирщины.

Еще троих злоумышленников задержали на берегу реки Тиса. Мужчины были одеты в гидрокостюмы. Кроме тщательно обернутых в полиэтилен сменной одежды, обуви, документов и денежных средств, они имели при себе накаченные автомобильные камеры, с помощью которых планировали переплывать реку.

Уклонисты прибыли на Закарпатье из Тернопольщины, Винницкой и Одесской областей. Насколько опасны попытки преодоления холодной и полноводной Тисы они не знали.

Фото: Facebook/Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

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"Стоит заметить, что сейчас на Закарпатье в ночное время температура воздуха опускается ниже нуля градусов. Глубина реки достигает трех метров, ширина – 50 метров", – подчеркнули пограничники.

Еще один житель Одесской области был задержан на окраине приграничного поселка Солотвино. Мужчина признался, что прибыл в Закарпатье с целью незаконного пересечения границы. За организацию своего "путешествия" он заплатил 2,5 тысяч долларов.

В настоящее время оперативники устанавливают лиц, причастных к организации незаконной переправки лиц через границу.

Как уклонисты пытаются бежать за границу

В ГПСУ периодически отчитываются, как некоторые военнообязанные украинцы незаконно пытаются пересечь границу и бежать в другие государства.

На Закарпатье уклонисты очень часто пытаются вплавь переправиться через Тису, которая местами служит границей с Румынией и Венгрией. В течение года было зафиксировано 14 случаев гибели мужчин при попытках преодоления речного участка границы

Также военнообязанные мужчины убегают по опасным горным тропам. Через год трое мужчин погибли в горах при попытке незаконно попасть в Румынию.

На прошлой неделе пограничники задержали группы уклонян — "водолазов" и "лодочников", незаконно пытавшихся пересечь границу по реке Тиса.

Вчера на Закарпатье обнаружили 20-летнего уклониста, который притворялся многодетным отцом.

В феврале 25-летний уклоняющийся из Запорожья пытался пробраться на территорию Словакии через горы, но заблудился, после чего сам вызвал полицию.

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