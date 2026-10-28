"Покойся с миром, друг": в Херсоне погиб фотограф, который показал миру разрушение Олешек

В Херсоне погиб Владимир Обертас

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В Херсоне на улице Суворова трагически погиб Владимир Обертас — известный фотограф, видеооператор и военнослужащий из Олешек.

Об этом сообщил бывший мэр Олешек Дмитрий Воронов.

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В Херсоне трагически погиб Владимир Обертас

По словам Дмитрия Воронова, 27 октября Владимир Обертас приехал в Херсон и сопровождал группу журналистов, которые прибыли в город, чтобы снять режим прекращения огня. Во время поиска удачного ракурса для съемки Владимир наступил на неизвестный минно-взрывной предмет.

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От тяжелых ранений мужчина скончался в больнице.

«Осколки полетели вверх. Рядом были военные, которые очень быстро оказали помощь с полным пониманием, что и как делать. Пытались перекрыть кровотечение, держали. Буквально через пару минут его доставили в больницу. Врачи боролись за его жизнь, но, к сожалению, было сильное кровотечение, и мы потеряли бойца», — сообщил начальник отделения коммуникаций бригады «Борисфен» Евгений Воронецкий.

Именно Владимир стал автором видео с дрона, после которого стало известно о разрушении Олешек. Он был родом из этого оккупированного россиянами города. Именно Владимир настоял снять, что сделала Россия с его родным городом, и это видео облетело мировые СМИ.

Евгений Воронецкий рассказал, что Владимир еще до начала гуманитарных миссий в Олешках инициировал помощь местным жителям, которую сбрасывали с дронов. Он стремился попасть в город, чтобы сделать новые кадры.

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Владимир Обертас был настоящим мастером своего дела, которого хорошо знали жители Олешек. На протяжении многих лет он снимал школьные и детские праздники, свадьбы и городские общественные события, а созданные им видео и репортажи на YouTube всегда пользовались большой популярностью среди горожан.

Владимир работал в местном пресс-центре, где отвечал за визуальную составляющую и делился с коллегами тонкостями видеомонтажа, выбором удачной ракурсной съемки и творческим подходом к созданию эмоционального контента.

С самого начала полномасштабного российского вторжения Владимир Обертас присоединился к Силам обороны Украины. Сперва он выполнял боевые задачи как оператор беспилотников в Херсоне, а затем перевелся в подразделение связей с общественностью 34-й отдельной бригады морской пехоты «Борисфен».

«Мой мозг просто отказывается в это верить… Сколько еще талантливых людей отнимет проклятая война? Покойся с миром, друг… Низкий поклон тебе за все и вечная память. Сегодня наш многострадальный город Олешки в слезах, ведь это действительно большая потеря», — пишет Дмитрий Воронов.

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На войне погиб известный футболист

Напомним, бывший футболист сборной Украины Роман Максимюк погиб на войне против России. Об этом в социальных сетях сообщила его жена. Она отметила, что с января 2025 года спортсмен не выходил на связь и считался пропавшим без вести.

В ряды Вооруженных сил Украины экс-футболист вступил еще осенью 2022 года.

За свою спортивную карьеру Роман Максимюк в 2000 году получил титул чемпиона Украины в составе киевского «Динамо». На клубном уровне он также известен выступлениями за «Днепр» и луцкую «Волынь», за которую сыграл больше всего матчей. Кроме того, в период с 1998 по 2002 год Максимюк провел пять поединков за национальную сборную Украины.

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