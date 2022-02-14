Покрасили воду в розовый: в Запорожье спасатель в День влюбленных сделал сюрприз беременной жене (фото, видео)

Спасатель решил организовать празднование в пожарной части.
Спасатель Александр Смирнов вместе со своей женой Ириной в День влюбленных оригинально узнали пол своего будущего ребенка.
Об этом сообщили в ГСЧС в Запорожской области.
В 2021 году Александр и Ирина поженились. А в этом году они ждут на рождения ребенка.
"В сегодняшних условиях популярность приобрели гендерные вечеринки, во время которых будущие родители узнают пол ребенка. Они заранее просят во время приема у врача не разглашать пол малыша, а написать на бумаге и передать человеку, который организует мероприятие", — говорится в сообщении.
Спасатель решил преподнести сюрприз жене и организовал празднование в пожарной части. В этом ему помогли коллеги.
"Для того, чтобы будущие родители узнали пол своего ребенка, воду в пожарной цистерне заранее закрасили в соответствующий цвет. Молодые родители выпустили воду из пожарного ствола и увидели, что она розовая. Врачи передали супругам медицинское заключение и подтвердили, что Александр и Ирина ждут девочку", — сообщили в ГСЧС Запорожской области.
Супругов также пришли поздравить родные и коллеги.
Читайте также:
- Хотела вернуть любимого через суд: в Ивано-Франковске женщина требовала расторгнуть новый брак своего прежнего
- На Донбассе построят новый аэропорт: стало известно место строительства
- Как быстро узнать размер будущей пенсии: пенсионный калькулятор онлайн и пошаговая инструкция