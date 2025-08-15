ТСН в социальных сетях

Украина
477
1 мин

"Покраснела" вся Украина: объявлена масштабная воздушная тревога — что известно

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога.

Фото автора: Карина Бондаренко Карина Бондаренко
Воздушная тревога в Украине

Вечером 15 августа по всей Украине объявили масштабная воздушная тревога. Существует угроза ракетного удара.

Мониторинговые чаты сообщают о взлете российского истребителя МиГ-31К, носителя гиперзвуковой ракеты «Кинжал».

Не пренебрегайте собственной безопасностью — пройдите в укрытие!

Ракетный удар по Днепру

Напомним, днем 15 августа российская армия нанесла ракетный удар по Днепру. Были применены две баллистические ракеты. В результате атаки погиб мужчина, еще один пострадал и находится в тяжелом состоянии.

Местные власти показали фото с места трагедии.

