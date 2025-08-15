- Дата публикации
"Покраснела" вся Украина: объявлена масштабная воздушная тревога — что известно
В Украине объявлена масштабная воздушная тревога.
Вечером 15 августа по всей Украине объявили масштабная воздушная тревога. Существует угроза ракетного удара.
Мониторинговые чаты сообщают о взлете российского истребителя МиГ-31К, носителя гиперзвуковой ракеты «Кинжал».
Не пренебрегайте собственной безопасностью — пройдите в укрытие!
Ракетный удар по Днепру
Напомним, днем 15 августа российская армия нанесла ракетный удар по Днепру. Были применены две баллистические ракеты. В результате атаки погиб мужчина, еще один пострадал и находится в тяжелом состоянии.
Местные власти показали фото с места трагедии.