Покров Пресвятой Богородицы 2022: почему этот день важен для украинцев, что нельзя делать, молитва

В церковном календаре 14 октября – Покров Пресвятой Богородицы. Это большой христианский праздник, который имеет особое значение для украинцев. Читайте в материале ТСН.ua — что такое Покров Пресвятой Богородицы, какие приметы и традиции существуют, что нельзя делать в этот день и какую молитву читать.

Покров Пресвятой Богородицы: история праздника

Согласно легенде именно в этот день войско древних русов во главе с Аскольдом осадило православный город Константинополь и пыталось его захватить. Жители города пошли в храм и горячо молились, прося Господа и Деву Марию отвратить беду от них. Вдруг Богородица предстала в небе перед людьми и покрыла город своим покровом, который тогда называли омофор. После этого люди стали невидимы для врагов.

Одно из преданий даже рассказывает, что Аскольд и его жена были так сильно поражены этим чудом, что сразу перестали атаковать, приняли святое крещение и исповедовали христианство.

Покров Пресвятой Богородицы: что значит этот праздник для украинцев

Покровская церковь, расположенная в селе Сутковцы в Хмельницкой области / Фото: commons.wikimedia.org

В Украине история этого праздника имеет глубокие корни. Хотя его ввели еще во времена крещения Киевской Руси, однако больше всего начали чтить Богоматерь в XII веке.

Старейшей церковью на территории Украины, возведенной в честь Покрова Пресвятой Богоматери, считается Покровская церковь, расположенная в селе Сутковцы в Хмельницкой области. Ее построили в 1467 году как крепость.

Именно Покров Пресвятой Богородицы считался самым большим праздником среди запорожских казаков. Они построили немало храмов, посвященных этому важному событию. 14 октября казаки традиционно выбирали нового атамана.

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы считался днем создания УПА (Украинской повстанческой армии). В 2014 году Владимир Вятрович (директор Украинского института национальной памяти) предложил ввести 14 октября День защитников Украины. В 2021 году этот праздник был переименован в День защитников и защитниц Украины.

В народе праздник Покрова Пресвятой Богородицы был связан с тем, что листья или снег уже покрывают землю. По легендам и преданиям, в этот период запорожские казаки отправлялись к хуторам на зимовку. А на Сечи оставался только постоянный залог из сечевиков, который имел только собственное оружие и те казаки, которые по разным причинам остались в шалашах.

Икона Богородицы как покровительницы украинской армии

Икона Богородицы как покровительницы украинской армии / Фото: commons.wikimedia.org

26 июля 2017 года митрополит Переяслав-Хмельницкий и Белоцерковский Эпифаний вместе с главой Синодального управления военного духовенства митрополитом Иоаном в Михайловском Златоверхом монастыре освятили икону Пресвятой Богородицы — покровительницы украинского войска. На ней изображена Божья Матерь, которая держит в руках свою покров и покрывает ею украинских воинов.

Покров Пресвятой Богородицы: традиции и приметы

Среди наших предков в Покров завершались все сватовства и приготовления к свадьбам. А начинался этот период традиционно 28 августа на Успении Пресвятой Богородицы.

Также к середине октября пытались окончить все важнейшие сельскохозяйственные работы. Так как урожай уже собрали, то наступала возможность немного погулять на свадьбах. Отсюда взяли свое начало свадебные осенние недели.

Девушки, которые мечтали выйти замуж, должны были прийти в храм на Покров и помолиться: "Святая Кровенька, покрой мне головушку", "Мать-Кровенька, покрой Матерь сырую Землю и меня молодую", "Святая мать, Покровенька, накрой мою головушку, хоть тряпкой, чтобы не остаться девкой". Сезон свадеб заканчивался за две недели до Филипповского поста (15 ноября).

Также в Киевской Руси проводились разнообразные ритуалы-обереги. Например, утром сжигали старые матрасы из соломы, детей обливали водой из решета, чтобы они не болели, сжигали старую обувь и одежду, а старшая женщина в семье вышивала полотенце, которое потом висело над иконой Богоматери в доме.

Существовали на Покров Пресвятой Богородицы и народные приметы:

Пришла Покрова – на дереве голо ;

; Какая погода на Покрову – такой будет и зима ;

; Снег в свадьбу на Покров – счастье молодым ;

; Весело Покрова проведешь – хорошего жениха найдешь ;

; Отлет журавлей в Покров — на раннюю зиму;

Если на Покров выпал снег, то будет он и в день Дмитрия (8 ноября).

Покров Пресвятой Богородицы: что нельзя делать

Покров Пресвятой Богородицы: что нельзя делать / Фото: commons.wikimedia.org

В этот день очень важно не унывать, а веселиться. Издавна верили, что плохое настроение на Покров будет сопровождать вас весь следующий год. Также нельзя было отказывать в гостеприимстве. Потому всегда для гостей пытались накрыть богатый стол.

Существуют и другие традиции, что нельзя делать на Покров Пресвятой Богородицы:

заниматься тяжелым физическим трудом, хозяйством, уборкой, стиркой и т.п.;

начинать строительство или ремонт;

материться, ругаться, злословить, злословить и т.п.;

просить взаймы или одалживать другим;

употреблять спиртные напитки;

девушки не имели права отказывать сватам, потому что тогда будут ждать сватовства еще три года;

стричь ногти, бороду, волосы или даже мыться.

Покров Пресвятой Богородицы: молитва

Если девушка мечтает о замужестве, ей нужно прочесть перед иконой Божией Матери особую молитву, держа в руках зажженную свечу:

О, Пресвятая Дева Мария, прими молитву сию от меня, недостойного раба Твоего, и вознеси ее к Престолу Бога Сына Твоего, и милостив Он будет прошением нашим. Прибегаю к Тебе как к заступнице нашей: услышь нас, молящихся тебе, покрой нас покровом твоим, и испроси у Бога Сына Твоего нам всех благ: супругам любви и согласия, детям послушания, обиженным терпениям, скорбящим благодушия, всем же нам дух разума и благочестие, дух милосердия и кротости, дух чистоты и правды.

Пресвятая Богородица, услышь смиренную молитву из глубины сердца девичьего моего: дай мне человека честного и благочестивого, чтобы мы в любви с ним и в согласии прославляли тебя и милосердного Бога: Отца и Сына и Святого Духа, ныне и во все времена, и во веки веков. Аминь.

Также молятся к Пресвятой Богородице 14 октября, прося защиты:

Помяни нас в твоих молитвах, госпожа Дева Богородица, но не погибнем за умножение грехов наших, покрой нас от всякого зла и свирепых напастей; ибо на Тебя надеемся и, покров Твоего свято чтим, величаем тебя.