Покров Пресвятой Богородицы: картинки на украинском языке, поздравления в прозе и стихах

14 октября верующие празднуют большой праздник – Покров Пресвятой Богородицы. Поздравьте родных и близких с особым днем. ТСН.ua подготовил для вас поздравления с праздником Покрова Пресвятой Богородицы и картинки на украинском языке.

Вместе с государственным праздником Днем защитников и защитниц Украины 14 октября украинцы празднуют большой церковный праздник – Покров Пресвятой Богородицы. В 2022 году дата приходится на пятницу. В этот день принято ходить в церковь, а также поздравлять родных и близких.

Поздравления с праздником Покрова Пресвятой Богородицы: своими словами

С праздником Покрова! Пусть в ваших семьях царит мир и покой, пусть ваша жизнь будет долгой и счастливой, а совесть – чистой, как первый снег. Крепкого здоровья для всех, радости и благополучия. Пусть надежда, вера и любовь всегда сопровождают вас!

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Пусть матушка Божия бережет тебя от бед, пусть защитит и омофором своим ласково накроет. С Покровом Пресвятой!

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В светлый день Покрова Пречистой Богородицы, которая украинцами всегда считалась покровительницей, отмечается национальный праздник – День казачества. Я искренне поздравляю всех, в ком живет дух наших славных предшественников – запорожцев, желаю здоровья и новых побед во имя нашей великой Родины. Счастья всем, радости и благополучия!

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Пусть Покрова ароматным октябрьским запахом украинского хлеба принесет в ваш дом счастье и добро, понимание и сплоченность, мир и любовь! Крепкого здоровья, бодрости духа, удачи во всех начинаниях!

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Покров Пресвятой Богородицы, как и обещала Святым Апостолам Богородица, всегда пребывает с нами и будет пребывать до конца дней! Мы считаем ее не только покровительницей украинского войска, но и всей Украины. Так что большим украинским праздником!

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Сегодня великий праздник отмечает христианский мир. Пусть на всех верующих во Христа снизойдет благодать! Пусть святым своим покрывалом, сотканным из любви и заботы, Мария защитит вас от беды и несчастья!

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По случаю казацкого праздника Покрова желаю вам крепкого здоровья, большого семейного счастья, мира, взаимопонимания, согласия и благополучия. Пусть каждый день вашей жизни будет полон радостью, теплом и новыми достижениями, а ваши добрые дела приумножат славу родной Украины!

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Пусть Покров Богородицы принесет чистоту и надежду в ваш дом и убережет от невзгод и несчастий. Желаю доброты в сердцах и веры в души, благополучия в семье и мирного неба над головой!

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Поздравляем со светлым праздником Покрова Пресвятой Богородицы! Пусть ваши молитвы всегда будут услышаны, пусть вас и ваших близких никогда не подводит здоровье и вера в светлое будущее. С Праздником!

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Поздравляю вас с праздником Покрова Пречистой Богородицы – одним из древнейших христианских праздников!

Оберегом каждой нации является ее культура и духовные ценности, передаваемые из поколения в поколение. Особенно это касается этого праздника, начатого еще нашими предками. Как известно, оно нашло свое продолжение и во времена Запорожской Сечи. Наши казаки считали Пресвятую Богородицу своей покровительницей и покровительницей. Обращаясь к ней, они говорили: "Покрой нас честным своим покровом и избавь нас от всякого зла". Так что всех казаков — с праздником, и желаю крепкого здоровья, несокрушимой воли к победе и патриотическому духу, который поможет преодолевать любые препятствия! Чистосердечно желаю всем счастья, здоровья, воодушевления в возрождении лучших национальных традиций, плодотворного труда на благо народа, ради славы нашего города и всей Украины. Счастья всем, радости и благополучия!

Покров Пресвятой Богородицы: стихи на праздник

Со Светлым праздником, с Покровом!

Пусть Божья Мать тебя хранит.

От бед и горестей укроет,

И счастьем путь твой осветит.



Пусть бережет семью от лиха,

Дарует мир, добро, любовь.

Чтобы всегда в доме гармония царила,

И каждый близкий был здоров.

***

Мира вам, тепла и света

И спокойствия в душе,

Чтобы счастье и здоровье

Правили у вас в семье,

Пусть любовь оберегает

Днём и ночью круглый год,

И Святая мать Христова

От беды всегда спасёт!

***

В непростом этот мире суровом,

Где сражается темень и свет,

Богородица светлым покровом

Защитит от болезней и бед.



Покрова щедро дарит нам осень,

Праздник светлый, святая пора,

Мы защиты с молитвой попросим.

Поздравляю! Желаю добра!

***

С Покровом Богородицы!

Желаю вам добра.

Любви открытой, искренней,

Душевного тепла.



Пусть вера будет в жизни

Ведущей вам звездой,

Пусть дарит Богоматерь

Вам счастье и покой.

***

В Покров Пресвятой Богородицы

Тебе от души пожелаю,

Пусть радостью дом твой наполнится,

И счастье тебя согревает.



Пусть нынче Царица небесная

От бед и печалей укроет,

Наполнит жизнь верой чудесною,

Заботой, добром и любовью.

***

Пусть Богородица хранит вас

И защитит своим Покровом,

Благословляет в добрый час.

Пускай же будут все здоровы.



Пусть радость дом не покидает,

Вокруг улыбки дарят люди.

Пусть вера сердце согревает

И каждый счастлив будет.

***

На Покров Пресвятой Богородицы

Пусть проникнет в твой дом благодать,

И заветные мысли исполнятся,

Будет счастье тебя окружать.



Богородица шалью незримою

Пусть укроет тебя от забот

И своею небесною силою

От грехов и обид сбережёт!

***

Пусть Божья Матерь тебя оберегает,

Он неприятных дней остерегает.

Пусть дарит силу, счастье, процветание,

Здоровье, честь и сострадание.

Пусть царствует любовь и мир в округе,

Чтоб в жизни были лишь хорошие заслуги.

Пусть Ангел светлый на пути стоит

И свято всю семью твою хранит.

Пусть услышанными будут все молитвы,

И станет жизнь, как гладкие граниты.

***

В день Покрова желаю вам мирного неба!

Чтобы вера в Бога и в ВСУ не утихала,

Чтобы удавалось в жизни все, что нужно,

А наша страна только процветала!

***

Желаю быть вам под Покровом

Священной Матери Христовой!

Пускай подарит вам она

Свет радости, любви, тепла.



Господь от бед пусть защищает,

Мечты пусть сердца исполняет.

Богаты будьте и здоровы,

Вас поздравляю я с Покровом!

СМС поздравления с праздником Покрова Пресвятой Богородицы

Желаем мира и светлой судьбы,

Страсти, энергии, силы достаточно.

Творческого огня, веры и воодушевления,

Щедрости сердца, человеческого уважения.

С Днем Покрова!

***

С Покровом святым вас искренне поздравляем:

Доброту и мир искренне желаем.

Счастья и удачи всем нам,

Всем украинским дочерям и сыновьям!

***

Желаем на Покров вам

Счастья и добра,

Благословение Девы,

И сердечного тепла!

***

В день такой желаю мира,

Сила веры пусть растет.

И в семье счастья будет,

И изобилие пусть придет.

***

В Покров Богородицы Святой

Пусть будет с тобой счастье!

Радость, мир, здоровье

И благодать с любовью!

***

Желаю, чтобы Богоматерь

Тебя всю жизнь оберегала,

Чтобы не давала скучать

И от проблем укрывала.

***

В праздник Покрова хочу пожелать,

Чтобы от беды уберегала святая Божья Матерь!

Пусть радость дом ваш не покидает,

А вера пусть сердце только согревает.

***

Вас я с Покровом поздравляю.

Счастья, здоровья и любви желаю.

Пусть Богородица всех вас спасает,

Успех и добро постоянно дарит!

***

Богородицы Покров –

Самый большой праздник,

Принесет он вам любовь,

Много благ прекрасных.

Пусть праздник благодать

С неба разольется,

Причин не будет унывать

И просто живется!

***

Огромным благодатным счастьем

От Богородицы самой

Придет сегодня одновременно

День славный – Покров!

Пусть чудодейственный Покров

Вас осенит и успокоит,

Подарит счастье и любовь,

И раны все заживят!

Покров Пресвятой Богородицы: картинки на украинском языке

Покров Пресвятой Богородицы 2022 / Фото: ТСН.ua

Покров Пресвятой Богородицы 2022 / Фото: ТСН.ua

Покров Пресвятой Богородицы 2022 / Фото: ТСН.ua

Покров Пресвятой Богородицы 2022 / Фото: ТСН.ua

Покров Пресвятой Богородицы 2022 / Фото: ТСН.ua

Покров Пресвятой Богородицы 2022 / Фото: ТСН.ua

Покров Пресвятой Богородицы 2022 / Фото: ТСН.ua

Покров Пресвятой Богородицы 2022 / Фото: ТСН.ua