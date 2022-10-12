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Покров Пресвятой Богородицы: картинки на украинском языке, поздравления в прозе и стихах

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Покров Пресвятой Богородицы: картинки на украинском языке, поздравления в прозе и стихах

Покров Пресвятой Богородицы: картинки на украинском языке, поздравления в прозе и стихах / Фото: pixabay.com

14 октября верующие празднуют большой праздник – Покров Пресвятой Богородицы. Поздравьте родных и близких с особым днем. ТСН.ua подготовил для вас поздравления с праздником Покрова Пресвятой Богородицы и картинки на украинском языке.

Вместе с государственным праздником Днем защитников и защитниц Украины 14 октября украинцы празднуют большой церковный праздник – Покров Пресвятой Богородицы. В 2022 году дата приходится на пятницу. В этот день принято ходить в церковь, а также поздравлять родных и близких.

Поздравления с праздником Покрова Пресвятой Богородицы: своими словами

С праздником Покрова! Пусть в ваших семьях царит мир и покой, пусть ваша жизнь будет долгой и счастливой, а совесть – чистой, как первый снег. Крепкого здоровья для всех, радости и благополучия. Пусть надежда, вера и любовь всегда сопровождают вас!

***

Пусть матушка Божия бережет тебя от бед, пусть защитит и омофором своим ласково накроет. С Покровом Пресвятой!

***

В светлый день Покрова Пречистой Богородицы, которая украинцами всегда считалась покровительницей, отмечается национальный праздник – День казачества. Я искренне поздравляю всех, в ком живет дух наших славных предшественников – запорожцев, желаю здоровья и новых побед во имя нашей великой Родины. Счастья всем, радости и благополучия!

***

Пусть Покрова ароматным октябрьским запахом украинского хлеба принесет в ваш дом счастье и добро, понимание и сплоченность, мир и любовь! Крепкого здоровья, бодрости духа, удачи во всех начинаниях!

***

Покров Пресвятой Богородицы, как и обещала Святым Апостолам Богородица, всегда пребывает с нами и будет пребывать до конца дней! Мы считаем ее не только покровительницей украинского войска, но и всей Украины. Так что большим украинским праздником!

***

Сегодня великий праздник отмечает христианский мир. Пусть на всех верующих во Христа снизойдет благодать! Пусть святым своим покрывалом, сотканным из любви и заботы, Мария защитит вас от беды и несчастья!

***

По случаю казацкого праздника Покрова желаю вам крепкого здоровья, большого семейного счастья, мира, взаимопонимания, согласия и благополучия. Пусть каждый день вашей жизни будет полон радостью, теплом и новыми достижениями, а ваши добрые дела приумножат славу родной Украины!

***

Пусть Покров Богородицы принесет чистоту и надежду в ваш дом и убережет от невзгод и несчастий. Желаю доброты в сердцах и веры в души, благополучия в семье и мирного неба над головой!

***

Поздравляем со светлым праздником Покрова Пресвятой Богородицы! Пусть ваши молитвы всегда будут услышаны, пусть вас и ваших близких никогда не подводит здоровье и вера в светлое будущее. С Праздником!

***

Поздравляю вас с праздником Покрова Пречистой Богородицы – одним из древнейших христианских праздников!

Оберегом каждой нации является ее культура и духовные ценности, передаваемые из поколения в поколение. Особенно это касается этого праздника, начатого еще нашими предками. Как известно, оно нашло свое продолжение и во времена Запорожской Сечи. Наши казаки считали Пресвятую Богородицу своей покровительницей и покровительницей. Обращаясь к ней, они говорили: "Покрой нас честным своим покровом и избавь нас от всякого зла". Так что всех казаков — с праздником, и желаю крепкого здоровья, несокрушимой воли к победе и патриотическому духу, который поможет преодолевать любые препятствия! Чистосердечно желаю всем счастья, здоровья, воодушевления в возрождении лучших национальных традиций, плодотворного труда на благо народа, ради славы нашего города и всей Украины. Счастья всем, радости и благополучия!

Покров Пресвятой Богородицы: стихи на праздник

Со Светлым праздником, с Покровом!
Пусть Божья Мать тебя хранит.
От бед и горестей укроет,
И счастьем путь твой осветит.

Пусть бережет семью от лиха,
Дарует мир, добро, любовь.
Чтобы всегда в доме гармония царила,
И каждый близкий был здоров.

***

Мира вам, тепла и света
И спокойствия в душе,
Чтобы счастье и здоровье
Правили у вас в семье,
Пусть любовь оберегает
Днём и ночью круглый год,
И Святая мать Христова
От беды всегда спасёт!

***

В непростом этот мире суровом,
Где сражается темень и свет,
Богородица светлым покровом
Защитит от болезней и бед.

Покрова щедро дарит нам осень,
Праздник светлый, святая пора,
Мы защиты с молитвой попросим.
Поздравляю! Желаю добра!

***

С Покровом Богородицы!
Желаю вам добра.
Любви открытой, искренней,
Душевного тепла.

Пусть вера будет в жизни
Ведущей вам звездой,
Пусть дарит Богоматерь
Вам счастье и покой.

***

В Покров Пресвятой Богородицы
Тебе от души пожелаю,
Пусть радостью дом твой наполнится,
И счастье тебя согревает.

Пусть нынче Царица небесная
От бед и печалей укроет,
Наполнит жизнь верой чудесною,
Заботой, добром и любовью.

***

Пусть Богородица хранит вас
И защитит своим Покровом,
Благословляет в добрый час.
Пускай же будут все здоровы.

Пусть радость дом не покидает,
Вокруг улыбки дарят люди.
Пусть вера сердце согревает
И каждый счастлив будет.

***

На Покров Пресвятой Богородицы
Пусть проникнет в твой дом благодать,
И заветные мысли исполнятся,
Будет счастье тебя окружать.

Богородица шалью незримою
Пусть укроет тебя от забот
И своею небесною силою
От грехов и обид сбережёт!

***

Пусть Божья Матерь тебя оберегает,
Он неприятных дней остерегает.
Пусть дарит силу, счастье, процветание,
Здоровье, честь и сострадание.
Пусть царствует любовь и мир в округе,
Чтоб в жизни были лишь хорошие заслуги.
Пусть Ангел светлый на пути стоит
И свято всю семью твою хранит.
Пусть услышанными будут все молитвы,
И станет жизнь, как гладкие граниты.

***

В день Покрова желаю вам мирного неба!
Чтобы вера в Бога и в ВСУ не утихала,
Чтобы удавалось в жизни все, что нужно,
А наша страна только процветала!

***

Желаю быть вам под Покровом
Священной Матери Христовой!
Пускай подарит вам она
Свет радости, любви, тепла.

Господь от бед пусть защищает,
Мечты пусть сердца исполняет.
Богаты будьте и здоровы,
Вас поздравляю я с Покровом!

СМС поздравления с праздником Покрова Пресвятой Богородицы

Желаем мира и светлой судьбы,
Страсти, энергии, силы достаточно.
Творческого огня, веры и воодушевления,
Щедрости сердца, человеческого уважения.
С Днем Покрова!

***

С Покровом святым вас искренне поздравляем:
Доброту и мир искренне желаем.
Счастья и удачи всем нам,
Всем украинским дочерям и сыновьям!

***

Желаем на Покров вам
Счастья и добра,
Благословение Девы,
И сердечного тепла!

***

В день такой желаю мира,
Сила веры пусть растет.
И в семье счастья будет,
И изобилие пусть придет.

***

В Покров Богородицы Святой
Пусть будет с тобой счастье!
Радость, мир, здоровье
И благодать с любовью!

***

Желаю, чтобы Богоматерь
Тебя всю жизнь оберегала,
Чтобы не давала скучать
И от проблем укрывала.

***

В праздник Покрова хочу пожелать,
Чтобы от беды уберегала святая Божья Матерь!
Пусть радость дом ваш не покидает,
А вера пусть сердце только согревает.

***

Вас я с Покровом поздравляю.
Счастья, здоровья и любви желаю.
Пусть Богородица всех вас спасает,
Успех и добро постоянно дарит!

***

Богородицы Покров –
Самый большой праздник,
Принесет он вам любовь,
Много благ прекрасных.
Пусть праздник благодать
С неба разольется,
Причин не будет унывать
И просто живется!

***

Огромным благодатным счастьем
От Богородицы самой
Придет сегодня одновременно
День славный – Покров!
Пусть чудодейственный Покров
Вас осенит и успокоит,
Подарит счастье и любовь,
И раны все заживят!

Покров Пресвятой Богородицы: картинки на украинском языке

Покров Пресвятой Богородицы 2022 / © ТСН.ua
Покров Пресвятой Богородицы 2022 / Фото: ТСН.ua
Покров Пресвятой Богородицы 2022 / © ТСН.ua
Покров Пресвятой Богородицы 2022 / Фото: ТСН.ua
Покров Пресвятой Богородицы 2022 / © ТСН.ua
Покров Пресвятой Богородицы 2022 / Фото: ТСН.ua
Покров Пресвятой Богородицы 2022 / © ТСН.ua
Покров Пресвятой Богородицы 2022 / Фото: ТСН.ua
Покров Пресвятой Богородицы 2022 / © ТСН.ua
Покров Пресвятой Богородицы 2022 / Фото: ТСН.ua
Покров Пресвятой Богородицы 2022 / © ТСН.ua
Покров Пресвятой Богородицы 2022 / Фото: ТСН.ua
Покров Пресвятой Богородицы 2022 / © ТСН.ua
Покров Пресвятой Богородицы 2022 / Фото: ТСН.ua
Покров Пресвятой Богородицы 2022 / © ТСН.ua
Покров Пресвятой Богородицы 2022 / Фото: ТСН.ua
Покров Пресвятой Богородицы 2022 / © ТСН.ua
Покров Пресвятой Богородицы 2022 / Фото: ТСН.ua

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