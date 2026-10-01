Покров Пресвятой Богородицы: картинки на украинском языке, поздравления в прозе и стихах

Покров Пресвятой Богородицы 2023: приветствие / © Unsplash

Реклама

Вместе с государственным праздником Днем защитников и защитниц Украины 1 октября украинцы празднуют большой церковный праздник — Покров Пресвятой Богородицы. В 2026 году дата приходится на четверг. В этот день принято ходить в церковь, а также поздравлять родных и близких.

Поздравления с праздником Покрова Пресвятой Богородицы: своими словами и в стихах

Поздравляю со светлым праздником Покрова Пресвятой Богородицы! Пусть Богоматерь окутывает своим небесным покровом, защищает от всего зла и дарит мир и покой. Желаю крепкого здоровья, семейного тепла, благополучия, искренней любви и светлой надежды в сердце!

Реклама

Покров Пресвятой Богородицы 2023 / © ТСН.ua

С праздником Покрова сегодня поздравляю,

Реклама

Добра и здоровья от сердца желаю.

Пусть Матерь Пречистая от беды защищает,

А печаль и горе ваш дом не тревожат.

Пусть мир воцарится в каждой семье,

Реклама

Пусть светлыми будут грядущие часы.

Пусть вера и надежда в сердце живут,

А счастье и любовь рядом с вами идут!

Покров Пресвятой Богородицы 2023 / © ТСН.ua

Поздравляю с Покровом Пресвятой Богородицы! Пусть в этот особый день в вашем доме царят мир, уют и согласие. Пусть Богородица оберегает вас и ваших родных, помогает преодолевать трудности и ведет светлой дорогой к счастью и добру.

Реклама

Покров Пресвятой Богородицы 2023 / © ТСН.ua

Пусть Покров вас покрывает,

Божья Матерь защищает,

Да дарит мир и силу,

Чтобы жизнь была счастливой.

Пусть в доме — доброта,

В сердце — вера и теплота,

А благодать Господня

Будет вас оберегать!

Покров Пресвятой Богородицы 2023 / © ТСН.ua

С праздником Покрова! Желаю, чтобы Пресвятая Богородица всегда была вашей покровительницей и хранила от бед и невзгод. Пусть в жизни будет больше радостных дней, добрых людей, счастливых событий и поводов благодарить за каждое утро.

Покров Пресвятой Богородицы 2023 / © ТСН.ua

В день Покрова пожелаю

Теплая, добрая и светлых дней,

Пусть Божья Матерь защищает

От всех тревог и противников.

Пусть здоровыми все будут,

Пусть любовь живет в сердцах,

А все печали вас забудут,

И счастье сияет в глазах!

Покров Пресвятой Богородицы 2023 / © ТСН.ua

Поздравляю с Покровом Пресвятой Богородицы! Пусть Ее материнская любовь и защита будут рядом в любой момент жизни. Желаю мира в душе и вокруг, здоровья родным, изобилия в доме и исполнения самых заветных мечтаний. Пусть добро всегда возвращается сторицей!

Покров Пресвятой Богородицы 2023 / © ТСН.ua

Пусть святая Покрова

Дарит мир и ласку,

А каждый день дарит

Добро, как в сказке.

Пусть Богородица праздника

Оберегает постоянно,

Дарит счастье и тепло

Для вас, семьи и для нас!

Покров Пресвятой Богородицы 2023 / © ТСН.ua

В светлый праздник Покрова желаю Божьего благословения, душевного покоя и семейного счастья. Пусть Пресвятая Богородица покроет своим покровом ваш дом, защитит всех дорогих сердцу людей и подарит силы, веру и надежду. Пусть впереди ждут только добрые перемены и мирные дни!

Покров Пресвятой Богородицы 2023 / © ТСН.ua

С Покровом искренне поздравляю,

Здоровья и мира желаю!

Пусть Матерь Божия защищает,

От бед и печали укрывает.

Пусть будет уют в доме,

А родные — добрые и веселые,

Пусть сердце верою живет,

А судьба счастья принесет!

Новости партнеров