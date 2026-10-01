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Покров Пресвятой Богородицы: картинки на украинском языке, поздравления в прозе и стихах
1 октября верующие празднуют большой праздник — Покров Пресвятой Богородицы. Напомним, что ранее это событие приходилось на 14 октября, но с переходом ПЦУ и УГКЦ на новый юлианский календарь дата изменилась.
Вместе с государственным праздником Днем защитников и защитниц Украины 1 октября украинцы празднуют большой церковный праздник — Покров Пресвятой Богородицы. В 2026 году дата приходится на четверг. В этот день принято ходить в церковь, а также поздравлять родных и близких.
Поздравления с праздником Покрова Пресвятой Богородицы: своими словами и в стихах
Поздравляю со светлым праздником Покрова Пресвятой Богородицы! Пусть Богоматерь окутывает своим небесным покровом, защищает от всего зла и дарит мир и покой. Желаю крепкого здоровья, семейного тепла, благополучия, искренней любви и светлой надежды в сердце!
С праздником Покрова сегодня поздравляю,
Добра и здоровья от сердца желаю.
Пусть Матерь Пречистая от беды защищает,
А печаль и горе ваш дом не тревожат.
Пусть мир воцарится в каждой семье,
Пусть светлыми будут грядущие часы.
Пусть вера и надежда в сердце живут,
А счастье и любовь рядом с вами идут!
Поздравляю с Покровом Пресвятой Богородицы! Пусть в этот особый день в вашем доме царят мир, уют и согласие. Пусть Богородица оберегает вас и ваших родных, помогает преодолевать трудности и ведет светлой дорогой к счастью и добру.
Пусть Покров вас покрывает,
Божья Матерь защищает,
Да дарит мир и силу,
Чтобы жизнь была счастливой.
Пусть в доме — доброта,
В сердце — вера и теплота,
А благодать Господня
Будет вас оберегать!
С праздником Покрова! Желаю, чтобы Пресвятая Богородица всегда была вашей покровительницей и хранила от бед и невзгод. Пусть в жизни будет больше радостных дней, добрых людей, счастливых событий и поводов благодарить за каждое утро.
В день Покрова пожелаю
Теплая, добрая и светлых дней,
Пусть Божья Матерь защищает
От всех тревог и противников.
Пусть здоровыми все будут,
Пусть любовь живет в сердцах,
А все печали вас забудут,
И счастье сияет в глазах!
Поздравляю с Покровом Пресвятой Богородицы! Пусть Ее материнская любовь и защита будут рядом в любой момент жизни. Желаю мира в душе и вокруг, здоровья родным, изобилия в доме и исполнения самых заветных мечтаний. Пусть добро всегда возвращается сторицей!
Пусть святая Покрова
Дарит мир и ласку,
А каждый день дарит
Добро, как в сказке.
Пусть Богородица праздника
Оберегает постоянно,
Дарит счастье и тепло
Для вас, семьи и для нас!
В светлый праздник Покрова желаю Божьего благословения, душевного покоя и семейного счастья. Пусть Пресвятая Богородица покроет своим покровом ваш дом, защитит всех дорогих сердцу людей и подарит силы, веру и надежду. Пусть впереди ждут только добрые перемены и мирные дни!
С Покровом искренне поздравляю,
Здоровья и мира желаю!
Пусть Матерь Божия защищает,
От бед и печали укрывает.
Пусть будет уют в доме,
А родные — добрые и веселые,
Пусть сердце верою живет,
А судьба счастья принесет!