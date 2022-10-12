Покров Пресвятой Богородицы: картинки на украинском языке, поздравления в прозе и стихах

14 октября верующие празднуют большой праздник – Покров Пресвятой Богородицы. Поздравьте родных и близких с особым днем. ТСН.ua подготовил для вас поздравления с праздником Покрова Пресвятой Богородицы и картинки на украинском языке.
Вместе с государственным праздником Днем защитников и защитниц Украины 14 октября украинцы празднуют большой церковный праздник – Покров Пресвятой Богородицы. В 2022 году дата приходится на пятницу. В этот день принято ходить в церковь, а также поздравлять родных и близких.
Поздравления с праздником Покрова Пресвятой Богородицы: своими словами
С праздником Покрова! Пусть в ваших семьях царит мир и покой, пусть ваша жизнь будет долгой и счастливой, а совесть – чистой, как первый снег. Крепкого здоровья для всех, радости и благополучия. Пусть надежда, вера и любовь всегда сопровождают вас!
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Пусть матушка Божия бережет тебя от бед, пусть защитит и омофором своим ласково накроет. С Покровом Пресвятой!
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В светлый день Покрова Пречистой Богородицы, которая украинцами всегда считалась покровительницей, отмечается национальный праздник – День казачества. Я искренне поздравляю всех, в ком живет дух наших славных предшественников – запорожцев, желаю здоровья и новых побед во имя нашей великой Родины. Счастья всем, радости и благополучия!
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Пусть Покрова ароматным октябрьским запахом украинского хлеба принесет в ваш дом счастье и добро, понимание и сплоченность, мир и любовь! Крепкого здоровья, бодрости духа, удачи во всех начинаниях!
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Покров Пресвятой Богородицы, как и обещала Святым Апостолам Богородица, всегда пребывает с нами и будет пребывать до конца дней! Мы считаем ее не только покровительницей украинского войска, но и всей Украины. Так что большим украинским праздником!
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Сегодня великий праздник отмечает христианский мир. Пусть на всех верующих во Христа снизойдет благодать! Пусть святым своим покрывалом, сотканным из любви и заботы, Мария защитит вас от беды и несчастья!
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По случаю казацкого праздника Покрова желаю вам крепкого здоровья, большого семейного счастья, мира, взаимопонимания, согласия и благополучия. Пусть каждый день вашей жизни будет полон радостью, теплом и новыми достижениями, а ваши добрые дела приумножат славу родной Украины!
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Пусть Покров Богородицы принесет чистоту и надежду в ваш дом и убережет от невзгод и несчастий. Желаю доброты в сердцах и веры в души, благополучия в семье и мирного неба над головой!
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Поздравляем со светлым праздником Покрова Пресвятой Богородицы! Пусть ваши молитвы всегда будут услышаны, пусть вас и ваших близких никогда не подводит здоровье и вера в светлое будущее. С Праздником!
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Поздравляю вас с праздником Покрова Пречистой Богородицы – одним из древнейших христианских праздников!
Оберегом каждой нации является ее культура и духовные ценности, передаваемые из поколения в поколение. Особенно это касается этого праздника, начатого еще нашими предками. Как известно, оно нашло свое продолжение и во времена Запорожской Сечи. Наши казаки считали Пресвятую Богородицу своей покровительницей и покровительницей. Обращаясь к ней, они говорили: "Покрой нас честным своим покровом и избавь нас от всякого зла". Так что всех казаков — с праздником, и желаю крепкого здоровья, несокрушимой воли к победе и патриотическому духу, который поможет преодолевать любые препятствия! Чистосердечно желаю всем счастья, здоровья, воодушевления в возрождении лучших национальных традиций, плодотворного труда на благо народа, ради славы нашего города и всей Украины. Счастья всем, радости и благополучия!
Покров Пресвятой Богородицы: стихи на праздник
Со Светлым праздником, с Покровом!
Пусть Божья Мать тебя хранит.
От бед и горестей укроет,
И счастьем путь твой осветит.
Пусть бережет семью от лиха,
Дарует мир, добро, любовь.
Чтобы всегда в доме гармония царила,
И каждый близкий был здоров.
***
Мира вам, тепла и света
И спокойствия в душе,
Чтобы счастье и здоровье
Правили у вас в семье,
Пусть любовь оберегает
Днём и ночью круглый год,
И Святая мать Христова
От беды всегда спасёт!
***
В непростом этот мире суровом,
Где сражается темень и свет,
Богородица светлым покровом
Защитит от болезней и бед.
Покрова щедро дарит нам осень,
Праздник светлый, святая пора,
Мы защиты с молитвой попросим.
Поздравляю! Желаю добра!
***
С Покровом Богородицы!
Желаю вам добра.
Любви открытой, искренней,
Душевного тепла.
Пусть вера будет в жизни
Ведущей вам звездой,
Пусть дарит Богоматерь
Вам счастье и покой.
***
В Покров Пресвятой Богородицы
Тебе от души пожелаю,
Пусть радостью дом твой наполнится,
И счастье тебя согревает.
Пусть нынче Царица небесная
От бед и печалей укроет,
Наполнит жизнь верой чудесною,
Заботой, добром и любовью.
***
Пусть Богородица хранит вас
И защитит своим Покровом,
Благословляет в добрый час.
Пускай же будут все здоровы.
Пусть радость дом не покидает,
Вокруг улыбки дарят люди.
Пусть вера сердце согревает
И каждый счастлив будет.
***
На Покров Пресвятой Богородицы
Пусть проникнет в твой дом благодать,
И заветные мысли исполнятся,
Будет счастье тебя окружать.
Богородица шалью незримою
Пусть укроет тебя от забот
И своею небесною силою
От грехов и обид сбережёт!
***
Пусть Божья Матерь тебя оберегает,
Он неприятных дней остерегает.
Пусть дарит силу, счастье, процветание,
Здоровье, честь и сострадание.
Пусть царствует любовь и мир в округе,
Чтоб в жизни были лишь хорошие заслуги.
Пусть Ангел светлый на пути стоит
И свято всю семью твою хранит.
Пусть услышанными будут все молитвы,
И станет жизнь, как гладкие граниты.
***
В день Покрова желаю вам мирного неба!
Чтобы вера в Бога и в ВСУ не утихала,
Чтобы удавалось в жизни все, что нужно,
А наша страна только процветала!
***
Желаю быть вам под Покровом
Священной Матери Христовой!
Пускай подарит вам она
Свет радости, любви, тепла.
Господь от бед пусть защищает,
Мечты пусть сердца исполняет.
Богаты будьте и здоровы,
Вас поздравляю я с Покровом!
СМС поздравления с праздником Покрова Пресвятой Богородицы
Желаем мира и светлой судьбы,
Страсти, энергии, силы достаточно.
Творческого огня, веры и воодушевления,
Щедрости сердца, человеческого уважения.
С Днем Покрова!
***
С Покровом святым вас искренне поздравляем:
Доброту и мир искренне желаем.
Счастья и удачи всем нам,
Всем украинским дочерям и сыновьям!
***
Желаем на Покров вам
Счастья и добра,
Благословение Девы,
И сердечного тепла!
***
В день такой желаю мира,
Сила веры пусть растет.
И в семье счастья будет,
И изобилие пусть придет.
***
В Покров Богородицы Святой
Пусть будет с тобой счастье!
Радость, мир, здоровье
И благодать с любовью!
***
Желаю, чтобы Богоматерь
Тебя всю жизнь оберегала,
Чтобы не давала скучать
И от проблем укрывала.
***
В праздник Покрова хочу пожелать,
Чтобы от беды уберегала святая Божья Матерь!
Пусть радость дом ваш не покидает,
А вера пусть сердце только согревает.
***
Вас я с Покровом поздравляю.
Счастья, здоровья и любви желаю.
Пусть Богородица всех вас спасает,
Успех и добро постоянно дарит!
***
Богородицы Покров –
Самый большой праздник,
Принесет он вам любовь,
Много благ прекрасных.
Пусть праздник благодать
С неба разольется,
Причин не будет унывать
И просто живется!
***
Огромным благодатным счастьем
От Богородицы самой
Придет сегодня одновременно
День славный – Покров!
Пусть чудодейственный Покров
Вас осенит и успокоит,
Подарит счастье и любовь,
И раны все заживят!