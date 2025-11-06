Покровск и Мирноград: эксперт объяснил, почему для Путина важны именно эти города

Ситуация на фронте / © Associated Press

Реклама

Покровск и Мирноград, безусловно, являются приоритетными направлениями, где продолжаются самые ожесточенные бои. Диктатору РФ Владимиру Путину необходимо доказать своему народу, что его армия способна реализовывать хотя бы часть геополитических планов и посягательств.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВМС ВСУ Владислав Селезнев для Украинского радио.

Как вспоминает специалист, в феврале 2022 года диктатор был убежден, что в сжатые сроки сможет полностью оккупировать Луганщину и Донетчину.

Реклама

«Если в отношении Луганщины этот кейс почти полностью реализован, то с Донетчиной ситуация не так умело. Планы на летний этап наступательной кампании по полной оккупации всей Донбасса не стали реальностью», — отмечает он.

Он отмечает: армии РФ так и не удалось создать три ударных плацдарма, из которых в перспективе можно было атаковать Славянск и Краматорск.

«А значит, сейчас вдогонку он пытается реализовать хотя бы эту часть плана, формируя ударный плацдарм для атаки с юга в направлении этой городской агломерации. И именно для достижения такой цели, подчеркнул эксперт, Путину очень важно взять под контроль Покровск и Мирноград», — говорит Селезнев.

Следует понимать, продолжает он, что бои там идут уже больше года.

Реклама

«Конечно, враг постоянно ищет варианты атак, ведь мясные штурмы не работают, тыловые штурмы с использованием большого количества бронетехники тоже не работают, поэтому враг прибегает к другим форматам ― то ли инфильтрация малых групп, то ли сжатие тисков в оперативном полуокружении вокруг Покровска и Мирнограда.

Ранее эксперт объяснял, что Покровско-Мирноградская агломерация — это сейчас политическая цель Путина. В частности, речь идет о вопросе выживания Герасимова. Как известно, он обещал диктатору захват или окружение Покровска, но ничего из этого до сих пор не произошло.

«Поэтому Герасимов будет бросать на Покровск все возможные силы и попытаться одновременно растянуть нашу оборону, лишить нас оперативных резервов, которые могли бы переломить ситуацию на этом ключевом участке фронта», — уверяет руководитель военных программ Центра глобалистики «Стратегия ХХI» Павел Лаки.