Покровск оказался в полуокружении: удастся ли удержать город и чем может обернуться его потеря

Покровск. / © ТСН.ua

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Ситуация на Покровско-Мирноградском направлении Донецкой области обостряется. Покровск является одним из важнейших узлов обороны и логистики ВСУ на Донбассе. Удастся ли удержать этот город, зависит от многих факторов.

Об этом говорится в материале Deutsche Welle.

Авторы статьи вспоминают карту DeepState, свидетельствующую о том, что войскам РФ удалось продвинуться в село Новоэкономическое возле Мирнограда, а также подойти вплотную к Родинскому и Красному Лиману. Таким образом, оккупанты могут охватить в полукольцо Покровск, бои за которое продолжаются с июля 2024-го, когда там смогли закрепиться украинские войска после потери Авдеевки. Покровск остается одним из крупнейших подконтрольных Украине городов в Донецкой области.

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Ситуация возле Покровска

Неделю назад от DeepStatе появилась информация, что в город начали заходить российские ДРГ. Впоследствии ее подтвердил и президент Владимир Зеленский.

Командир взвода в 68-й бригаде в комментарии DW говорит, что "благодаря зеленке" РФ удалось прорваться в Покровск".

"Когда была зима, наши дроны моментально их видели. А по "зеленке" они могут проскакивать. И людей набрали, подготовились", - рассказал военный.

Вместе с тем, командир жалуется на ухудшение обстановки для украинских Сил обороны. Кроме того, по его словам, от руководства до сих пор слышать команду "не дать россиянам зайти в Покровск".

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"Два дня назад не смог зайти на позиции в Покровске. Только подъезжаем – нас разносят. У нас трое 300-х, нас вывозят. Еще одна машина туда едет – и ее подрывают", – рассказывает он.

Тем временем пресс-офицер 68 бригады Мирослав Семенюк в комментарии DW заверил, что в настоящее время окружения Покровска нет. В этом же издание заверил боец одной из бригад Нацгвардии Украины, которая также удерживает позиции на Покровском направлении.

Важность Покровска

В настоящее время наиболее интенсивные бои идут именно на отрезке линии фронта в Донецкой области, ведь у РФ есть политическое решение по захвату четырех областей Украины, пояснил военный эксперт, бывший заместитель начальника генерального штаба ВСУ Игорь Романенко в комментарии Deutsche Welle.

"Им удалось захватить Луганскую область, и потому теперь наступают в Донецкой. Также россияне добавили резерв в Запорожье, где активизировались бои у Каменского, Орехового, Гуляйполя", - отмечает он.

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Покровск - один из важнейших узлов обороны и логистики украинской армии на Донбассе - от него идут дороги в сторону Константиновки. А россияне, говорит эксперт, "привязаны к дорогам, железной дороге, которая для них играет приоритетную роль".

По словам Романенко, удастся ли Украине удержать Покровск, будет зависеть как от действий ВСУ, так и от сил РФ.

"С августа россияне начинают второй этап кампании 2025 года. Во время первого этапа были задействованы ресурсы, резервы, которые россияне собирали на конец прошлого года и зимой. Так на второй этап они провели весенний набор, призыв и договариваются с КНДР о дальнейшей отправке военных", - рассказывает он.

В свою очередь, военный обозреватель Константин Машовец указывает, что ныне 51-я общевойсковая армия РФ, действующая в направлении Новоэкономическое-Мирноград, имеет возможность наступать достаточно опасными для ВСУ темпами, а поэтому выход ее передовых подразделений на Родинское очень вероятен, то же касается и ее прорыва на Мирноград.

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Есть ли угроза для Покровска

Военный эксперт Николай Белесков в разговоре с DW отметил, что в случае успеха на Покровском направлении для России открываются возможности двигаться к Днепропетровщине или к северу.

"Чтобы обойти основную агломерацию, которая осталась под нашим контролем в Донецкой области – Дружковку, Краматорск, Славянск. Понятно, что это не вопрос ближайшего будущего, но угроза существует", – пояснил он.

Впрочем, по словам Белескова, пока не ясно, каким будет решение военного руководства РФ: либо они будут "лезть" на Днепропетровщину, "чтобы это продавать политически, информационно", либо "они действительно будут создавать условия для дальнейшего продвижения именно в Донецкой области".

Собеседники DW указывают, что оборону лучше держать в больших городах. Если РФ начнет движение в Днепропетровскую область, то украинским защитникам будет сложнее.

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"После Покровска нет столь крупных населенных пунктов в Павлоград. Там степная зона, и РФ можно выйти на оперативное пространство", - подчеркнул Романенко.

Однако это не значит, что для РФ это будет легкая прогулка, уверен Белесков. Ведь в любом случае "Украина действует в условиях ограниченного количества живой силы, выстраивает оборону".

"Потеря Покровска или уход из Покровска не означает, что там будет дыра в нашей обороне, которую россияне используют. У них нет доминирования в воздухе, у них нет доминирования в разведке, поражении. Поэтому плюс-минус будет то же самое, что мы видим сейчас, только западнее или севернее Покровска", - прогнозирует эксперт.

Как сообщалось, военный обозреватель Денис Попович заявил, что российские войска постепенно охватывают Покровск полукольцом и пытаются пробить оборону. По его словам, существует угроза, что они возьмут под огневой контроль логистический путь в город.

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Напомним, спикер ОСУВ «Хортица» Виктор Трегубов говорит, что более 100 тысяч россиян находятся на Покровском направлении. Такого количества военных хватило бы захватить определенные европейские страны.

Дата публикации 20:45, 27.07.25 Количество просмотров 18 Серьезный успех на Сумщине, а что же с Покровском?! Вся правда о прорыве ДРГ!