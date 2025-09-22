Покровск под ударом: Россия активизировала штурмы, ВСУ раскрыли их новую тактику

Покровск / © Getty Images

Российские войска усилили штурмовые действия в полосе ответственности 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ и пытаются блокировать украинскую логистику на Покровском направлении.

Об этом сообщает 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины в Facebook.

«Доминирующей тактикой противника становится инфильтрация — попытки проникнуть небольшими группами, обходя передовые позиции наших военных», — говорится в заявлении корпуса.

В командовании уточнили, что на днях группа окупантов сумела просочиться в один из населенных пунктов Покровской агломерации. В результате принятых мер украинские воины уничтожили захватчиков и угрозы накопления сил врага там нет.

Также сообщается, что противник осуществляет круглосуточную разведку и активно применяет дроны.

«Ежедневно фиксируется работа до 600 вражеских FPV и ударных БПЛА», — отметили в корпусе.

По словам военных, украинские подразделения действуют в соответствии с ситуацией, дистанционно проходят пути продвижения врага, используют огневые группы и дроны, а в случае необходимости создают дополнительные инженерные заграждения.

«Все наши действия направлены не только на остановку продвижения врага, но и на сохранение жизни украинских военных», — отметили в 7 корпусе ИИ ДШУ.

В заявлении подчеркивается, что обстановка находится под контролем в тесном сотрудничестве со старшим командованием.

Напомним, войска РФ пытаются проникнуть на украинские оборонные линии в Купянском направлении одновременно в нескольких районах.