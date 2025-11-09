Война в Украине / © ТСН.ua

Реклама

Российским оккупантам до сих пор не удалось захватить Покровск, но враг перерезал логистику. Поэтому сейчас командование должно принять решение — продолжать оборону новыми силами или выводить подразделения из города.

Об этом заявил военный контрразведчик, полковник СБУ Роман Червинский в комментарии телеканалу «Киев24».

«Мы видим, что Покровск все-таки выстоял, но благодаря фланговым атакам, фланговым мероприятиям враг все-таки достиг своей цели, перерезал логистику. Фактически наши подразделения находятся почти в оперативном окружении», — сказал он.

Реклама

По словам Червинского, у защитников города проблемы с поставками вооружения и ресурсов, эвакуацией раненых и ротацией личного состава.

По его мнению, командование, исходя из оперативной обстановки, известной только ему должно принять быстрое решение: либо снять с позиций подразделения, которые уже не могут быть эффективными, либо продолжить оборону города дополнительными силами и средствами.

Напомним, накануне, 8 ноября, AP News со ссылкой на военных и аналитиков сообщило, что битва за Покровск достигла критической стадии, когда российские и украинские солдаты сражаются за каждый дом в городе.