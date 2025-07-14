"Покровска уже нет": супруги самостоятельно вышли пешком под обстрелами с котами

Руины в Покровске / © Denis Khrystov / Facebook

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Жители Покровска Светлана Пронина и ее муж Иван пешком вышли обстреливаемого россиянами Покровска, прихватив с собой кошку и котенка.

Об этом передает «Суспільне».

Супруги прошли 20 километров пешком, с четырьмя сумками, кошкой и полуторамесячным котёнком.

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Покровская нет. Покровская нет от слова «совсем». Его стерли. А нам говорят, что мы ждуны и дождались до последнего. Никакие мы не «ждуны». Мы просто хотели сохранить свое имущество, нажитое за всю жизнь. Все наживали — и все пошло прахом. Все оставили. В одну минуту погибли мои родственники. Меня спасло то, что я поехала на велосипеде за хлебом», — рассказывает Светлана Пронина.

По словам Светланы, путь к более безопасному селу Гришино преодолели практически бегом: позади них раздавались взрывы, горели дома.

© Deepstatemap

Женщина утверждает, что последние месяцы в Покровске были адскими — еды и лекарств не хватало, а пить приходилось дождевую воду.

«Не на чем было приготовить есть. Воды не было. Мы пробыли семь дней на дождевой воде. Семь дней практически без еды, на одной воде. Гуманитарки уже давно нет. Так хоть „тушонка“ была. Нет хлеба — все закончилось. Таблеток нет, их негде взять», — отметила жительница Покровска.

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Сам город наполнен трупным запахом, людей хоронят прямо во дворах. Женщина утверждает, что соседи дежурят поочередно, или оставленные хозяевами и бродячие собаки не разрывали эти могилы.

«Динаса (микрорайон Покровска — Ред.) нет. Грады разбивают. И сознательно бьют по гражданским. Когда едет велосипедист, и вы видите, как на него падает дрон, и отрывается голова от человека и катится. Ну это же предел всему. Сил не хватило. Надо было выходить. Разбитые дома горят, все горит совсем. Люди гибнут, люди (погибшие — Ред.) по 3-4 дня лежат, их никто не вывозит. Трупный яд уже ходит. По городу ходить нельзя», — говорит Светлана.

По ее словам, украинские военные объясняли им, как нужно выходить. В частности, просили надеть белую одежду, чтобы украинские дронщики видели, что это гражданские.

«Солдаты нас предупредили: если вы видите, что наш дрон — не бегите. Руки скрещивайте и не бегите», — рассказывает женщина.

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Ранее в Defense Express сообщили, что Россия сосредоточила на Покровском направлении около половины всех своих ресурсов.