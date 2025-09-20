Покровская "мясорубка": в самые жестокие штурмы Россия бросает солдат с ВИЧ и гепатитом

Российских военных с ВИЧ, туберкулезом и гепатитом бросают в «мясорубку» под Покровском / © Associated Press

В составе российской оккупационной армии в Украине воюют подразделения, сформированные из военных, инфицированных ВИЧ, гепатитом, туберкулезом и другими болезнями. По словам украинских военных экспертов, солдаты из этих подразделений, которые носят специальные повязки с отметкой болезни, были замечены на передовой вблизи Покровска, где идут самые ожесточенные бои.

Об этом пишет The Telegraph.

«В настоящее время есть информация, что эти подразделения принимают участие в боевых действиях в самой горячей точке — Покровске», — заявил Дмитрий Жмайло, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества (УЦБС), аналитического центра, тесно связанного с военными.

Систематическое использование больных солдат

Формирование таких подразделений в составе российской армии является последним свидетельством усугубления кризиса здравоохранения в РФ, поскольку случаи ВИЧ, гепатита и туберкулеза стремительно растут среди российских военных. Также одно подразделение окупантов недавно подкосила эпидемия смертельной геморрагической лихорадки, которая вызывает кровотечение из глаз, и даже российские СМИ, жестко контролируемые Кремлем, начали сообщать о «скрытой эпидемии» болезней, поражающих войска россиян в Украине.

Так называемые «инфицированные подразделения» сформировали относительно недавно в составе 27-й и 15-й мотострелковых бригад ВС РФ. Известно, что они участвовали в попытках штурма Покровска с юга и юго-запада. Солдат из этих подразделений также заметили при попытке проникнуть в город через село Зверово.

Особенности «инфицированных подразделений»

По информации Жмайла, прежде чем бросить инфицированные подразделения в покровскую мясорубку, их муштровали на оккупированных территориях Украины, в частности в Херсонской и Запорожской областях, а также в Крыму.

«Инфицированные подразделения оснащены так же, как и другие российские воинские части. На самом деле их уровень обеспечения идентичен и достаточно низок», — рассказал Жмайло.

Он добавил, что единственное отличие от «здоровых» оккупантов – это «разные отметки инфицированных, а именно наличие специальных повязок».

Эскалация практики

Россию уже давно обвиняют в вербовке больных солдат как способа пополнения своих рядов после тяжелых потерь. Еще в 2022 году ПИК «Вагнер» начал вербовать заключенных с ВИЧ и гепатитом для ролей повышенного риска на передовой. Доступ к антивирусным препаратам, как сообщается, предлагался как форма оплаты.

Считается, что около 100 мужчин были завербованы из исправительной колонии в Ленинградской области. Причем красные браслеты давали тем, кто имел ВИЧ, а белые браслеты — тем, кто имел гепатит.

Сам факт формирования таких подразделений в регулярной российской армии является доказательством того, что эта практика становится все более системной и даже официальной, говорят эксперты. В октябре прошлого года ГУР Минобороны Украины заявило, что министр обороны России Андрей Белоусов тайно издал приказ об извлечении гепатита С из списка болезней, запрещающих военную службу, чтобы разрешить тысячам инфицированных заключенных добровольцами идти на войну.

Угроза для украинских войск и «безграничная» решительность Путина

Наличие такого количества больных солдат на поле боя представляет угрозу и украинским войскам.

«Присутствие больных россиян на поле боя может оказывать определенное морально-психологическое давление из-за близкого контакта с таким врагом, а также заставляет украинских военных осторожнее и заботиться о своем здоровье и безопасности», — пояснил Жмайло.

Гепатит, вызывающий воспаление печени, особенно опасен в контексте войны, поскольку существует возможность заражения через кровь, остающуюся на телах и оружии. Аналогично ВИЧ может выживать в крови и биологических жидкостях в течение нескольких часов после смерти человека.

Гамиш де Бреттон-Гордон, бывший полковник британской армии и эксперт по химическому оружию, заявил, что использование больных солдат является доказательством отчаяния Путина, желающего захватить Покровск. Город, находящийся в осаде, расположен на логистическом маршруте, который является ключевым для Сил обороны Украины и используется для поставок украинских подразделений во Времен Яре и Константиновке.

«Нет никаких табу — Путин полон решимости продолжать воевать таким образом. Я думаю, что он всегда верил, что если он сможет просто пережить Украину и ее союзников, то в конце концов победит. Бросание людей в мясорубку является частью этой стратегии, и Покровск – это мясорубка», – отметил де Бреттон-Гордон.

Напомним, Россия готовит решающее наступление на Покровск и пытается прорвать украинскую оборону в Донбассе. Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что намерен захватить весь Донбасс в течение «двух-трех месяцев, максимум четырех».