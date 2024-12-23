Покровское направление: начались бои за Нововасиловку и Волково

На Покровском направлении начались бои за Нововасиловку и Волково, враг имел частичный успех.

Об этом заявил блогер, военный корреспондент Богдан Мирошников в сообщении в социальных сетях.

В районе Соленого оккупанты также продвинулись, и это создает серьезную угрозу для н.п. Удачное, критически важное для всего нашего правого фланга Покровска.

Продолжаются за Песчаное, врагу там совсем не легко. Потому что его там ждали. Но не могу сказать, что нашим воинам там просто.

"Там настоящая мясорубка, иначе я не могу это назвать, извините", — добавил блоггер.

Севернее Даченского оккупанты продвинулись на 500 м в сторону Новоукраинки.

Районы Новооленовки и Петропавловки очень тяжелые.

"Наши воины знают, что отступать дальше особенно некуда, потому что в случае потери той же Петропавловки, враг сможет очень быстро закрыть кураховский мешок. Но ситуация примерно такая, как и в районе Песчаного. Очень и очень тяжело, у врага там нет легкой прогулки" ", – говорится в сообщении.

Напомним, российские войска продвинулись в районе украинского выступления в Курской области, в частности к юго-восточным окрестностям Дарьино и северным окрестностям Кругленького.

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