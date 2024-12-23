Покровское направление: начались бои за Нововасиловку и Волково

Враг имеет частичный успех.
На Покровском направлении начались бои за Нововасиловку и Волково, враг имел частичный успех.
Об этом заявил блогер, военный корреспондент Богдан Мирошников в сообщении в социальных сетях.
- В районе Соленого оккупанты также продвинулись, и это создает серьезную угрозу для н.п. Удачное, критически важное для всего нашего правого фланга Покровска.
- Продолжаются за Песчаное, врагу там совсем не легко. Потому что его там ждали. Но не могу сказать, что нашим воинам там просто.
"Там настоящая мясорубка, иначе я не могу это назвать, извините", — добавил блоггер.
- Севернее Даченского оккупанты продвинулись на 500 м в сторону Новоукраинки.
- Районы Новооленовки и Петропавловки очень тяжелые.
"Наши воины знают, что отступать дальше особенно некуда, потому что в случае потери той же Петропавловки, враг сможет очень быстро закрыть кураховский мешок. Но ситуация примерно такая, как и в районе Песчаного. Очень и очень тяжело, у врага там нет легкой прогулки" ", – говорится в сообщении.
Напомним, российские войска продвинулись в районе украинского выступления в Курской области, в частности к юго-восточным окрестностям Дарьино и северным окрестностям Кругленького.
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