Покровское направление: в ВСУ объяснили, к чему сейчас прибегают оккупанты

Покровск / © Associated Press

Реклама

Армия РФ бросает большие силы и резервы для захвата Покровска. Сейчас большое количество окупантов движется в направлении населенного пункта Родинское.

Об этом в эфире «КИЕВ24» сообщил Максим Бакулин, пресс-офицер 14 бригады НГУ «Красная Калина».

По его словам, лобовые столкновения давались очень тяжело россиянам. Когда они поняли, что заливаются кровью, стали пытаться обойти. Сейчас оккупанты сосредоточились на населенном пункте Родинское, а именно на шахте.

Реклама

«Большое количество окупантов двигаются с помощью самокатов, мотоциклов. Они скапливаются, стараются постоянно держать нас в тонусе. Но погода ежедневно меняется, появляются ветры, усложняются условия для полета наших и их дронов», — объяснил представитель бригады.

Бакулин отметил, что усложнение работа дальнобойных дронов РФ из-за ухудшения погодных условий может играть нам на руку. Раньше для окупантов был попутный ветер, когда они запускали БпЛА с целью перерезания важных артерий для ВСУ.

Ранее кафиры заявили, что ВСУ устроили им три котла возле Покровска. По данным российских «военкоров», ситуация тяжелая, путей ухода нет.

Ситуацию прокомментировали украинские военные, подчеркнув, что говорить об окружении противника и «котлах» рано.

Реклама

«Не будем настолько забегать вперед. Есть, например, несколько мест, где россиян хорошо прижали. Увидим, смогут ли они оттуда выбраться», — сказал спикер ОСУВ «Днепр» Виктор Трегубов.