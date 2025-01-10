Покровское направление: враг приблизился к окрестностям Котлиного – военный обозреватель

Окончательная судьба Песчаного решается прямо сейчас.
На Покровском направлении враг приблизился к окрестностям Котлиного, к нему практически одно поле.
Об этом заявил блогер, военный корреспондент Богдан Мирошников в сообщении в социальных сетях.
- Село стоит на трассе Покровск-Межевая и является флангом другого села — Удачного.
- За карьер в районе Соленого (сама деревня потеряна дней 5 назад) продолжаются бои, наши воины стоят стойко.
- Это фактически последний нормальный рубеж обороны перед Удачным с юго-запада.
- В Лисовке продолжаются бои, село не потеряно полностью.
- От Даченского и Шевченко враг пытается протискать нашу оборону в направлении Чунишиного и Зверевого соответственно.
- Окончательная судьба Песчаного решается прямо сейчас.
"Зеленое потеряно. Пришлось нашим воинам отойти из-за угрозы окружения. Но после потери Даченского это и так было понятно", — говорится в сообщении.
В сторону Надеждинки также продвижение врага.
Правый фланг окупантов (наш левый) всего покровского направления пошел в массированные атаки в сторону трассы Покровск-Констаха.
Воздвиженка была захвачена раньше, сейчас оккупант пытается делать то же с Елизаветовкой и Барановкой.
Остальные ключевые участки нашего левого фланга пока без особого движения окупантов.
"Но ожидаем интенсификации боев в районе Гродовки и Мирнограда (с. Луч — Балаган). В ближайшие дни распишу, как враг вообще будет проводить операцию по захвату покровско-мирноградской агломерации", — резюмировал обозреватель.
Напомним, бои за Покровск не утихают. Впрочем, на сегодняшнем этапе войны вряд ли говорится, что оккупанты стремятся окружить Покровск, прорвавшись со стороны Днепропетровской области.
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