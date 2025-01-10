Покровское направление: враг приблизился к окрестностям Котлиного – военный обозреватель

На Покровском направлении враг приблизился к окрестностям Котлиного, к нему практически одно поле.

Об этом заявил блогер, военный корреспондент Богдан Мирошников в сообщении в социальных сетях.

Село стоит на трассе Покровск-Межевая и является флангом другого села — Удачного.

За карьер в районе Соленого (сама деревня потеряна дней 5 назад) продолжаются бои, наши воины стоят стойко.

Это фактически последний нормальный рубеж обороны перед Удачным с юго-запада.

В Лисовке продолжаются бои, село не потеряно полностью.

От Даченского и Шевченко враг пытается протискать нашу оборону в направлении Чунишиного и Зверевого соответственно.

Окончательная судьба Песчаного решается прямо сейчас.

"Зеленое потеряно. Пришлось нашим воинам отойти из-за угрозы окружения. Но после потери Даченского это и так было понятно", — говорится в сообщении.

В сторону Надеждинки также продвижение врага.

Правый фланг окупантов (наш левый) всего покровского направления пошел в массированные атаки в сторону трассы Покровск-Констаха.

Воздвиженка была захвачена раньше, сейчас оккупант пытается делать то же с Елизаветовкой и Барановкой.

Остальные ключевые участки нашего левого фланга пока без особого движения окупантов.

"Но ожидаем интенсификации боев в районе Гродовки и Мирнограда (с. Луч — Балаган). В ближайшие дни распишу, как враг вообще будет проводить операцию по захвату покровско-мирноградской агломерации", — резюмировал обозреватель.

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Напомним, бои за Покровск не утихают. Впрочем, на сегодняшнем этапе войны вряд ли говорится, что оккупанты стремятся окружить Покровск, прорвавшись со стороны Днепропетровской области.

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