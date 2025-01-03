Покровское направление: враг закрепился где-то в половине Нововасиловки - военный корреспондент

В Песчаном, пожалуй, самые сложные бои по всему направлению.

Покровское направление: враг закрепился где-то в половине Нововасиловки, но еще по части не закрепился. Наши воины не дают этого делать.

Об этом заявил блогер, военный корреспондент Богдан Мирошников в сообщении в социальных сетях.

Волковый, к сожалению, враг смог дожать. Сейчас уже двигается прямо на Котлине.

Соленое и Новоелизаветовка потеряны некоторое время назад.

Теперь вектор окупантов — Надеждинка и Ясеново. Но легкой прогулки там нет.

В Песчаном, пожалуй, самые сложные бои по всему направлению.

"Оно и не удивительно – это важный опорник, и все прекрасно понимают его важность. От Шевченко (покровского р-на) на Зверев новых продвижений у врага не было, здесь удалось их несколько притормозить. В остальном, в принципе, без существенных изменений. Наверное, все в ожидании, когда "стартан" правый фланг окупантов по дирекциям Луч-Балаган — восточные окраины Мирнограда и Гродовка-Новоэкономическое", — рассказал эксперт.

Чуть южнее они уже "стартанули" в районе Воздвиженки и смогли захватить деревню.

В последствии также ожидаются их действия более широким фронтом.

"Наши воины готовы к "теплой" встрече со всех возможных калибров", — резюмировал обозреватель.

К слову, как сообщили в ОСУО "Хортица", российская армия пытается обойти Покровск, чтобы разорвать логистические цепи и взять город в оперативное окружение.

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