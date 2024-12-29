Покрывал издевательства над военными: ДБР задержало командира 211-й бригады

Правоохранители задержали и доставили в Киев командира 211 бригады. Он покрывал издевательства над военнослужащими.

Об этом сообщили в ДБР.

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Как отмечается, работники ДБР задержали и сообщили о подозрении командиру 211 бригады Вооруженных Сил Украины, не реагировавшему на факты издевательства и пытки над вверенными ему военнослужащими.

"Установлено, что, по крайней мере, с февраля по июль 2024 года командир бригады знал о многочисленных фактах пыток и другого бесчеловечного обращения над бойцами подчиненным ему офицером, однако не реагировал на это и не инициировал вопрос привлечения винного офицера к ответственности", — говорится в сообщении.

По данным следствия, старший лейтенант, избивавший и пытавший подчиненных военнослужащих, является сыном начальника штаба указанной воинской части и является близким товарищем командира бригады.

Ранее ДБР провело обыск у командира 211-й бригады. Правоохранители устанавливают все факты насилия над солдатами.

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