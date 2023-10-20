Покупал подарки, чтобы молчали: на Житомирщине мужчина насиловал своих крестниц

Злоумышленник забирал детей к себе домой.

Житель Коростышева на протяжении нескольких лет насиловал и развращал двух малолетних сестричек – своих крестниц.

Об этом сообщили в пресс-службе Житомирской областной прокуратуры.

Следствием установлено, что он приезжал в соседний район, где проживала семья. Иногда злоумышленник забирал детей к себе домой "погостить". Он использовал беспомощное состояние малолетних, запугивал их и задабривал подарками — покупал мобильные телефоны, планшет, одежду, обувь, давал деньги, чтобы никому не рассказали.

В суде свою вину мужчина не признал.

На основании предоставленных ювенальным прокурором доказательств, многочисленных свидетельских показаний и потерпевших, выводов экспертиз, в частности судебно-психиатрических, его виновность полностью доказана. Он приговорен к 15 годам лишения свободы.

Напомним, на Днепропетровщине отец насиловал трех собственных детей, а мать не реагировала.

А в Днепре будут судить мужчину, который забил до смерти сожительницу и неоднократно насиловал трех ее сыновей.

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