Покупка угля у террористов: Медведчуку вручили ходатайство об аресте или залоге в 1 млрд гривен

Покупка угля у террористов: Медведчуку вручили ходатайство об аресте или залоге в 1 млрд гривен

На данный момент Медведчук находится под круглосуточным домашним арестом по другому делу — о государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

Куму Путина, нардепу Виктору Медведчуку, которого подозревают в госизмене, 11 октября вручили ходатайство об аресте или залоге в размере 1 миллиард гривен.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил однопартиец Медведчука, нардеп Ренат Кузьмин.

"Медведчуку только что вручили ходатайство об аресте или залоге в один миллиард гривен", — написал он час назад.

Напомним, 8 октября председатель СБУ Иван Баканов и генпрокурор Ирина Венедиктова на совместном брифинге сообщили об объявлении подозрения народному депутату Виктору Медведчуку в государственной измене и содействии деятельности террористической организации.

Народного депутата Виктора Медведчука подозревают в том, что из-за его действия в 2014-2015 годах энергетическая сфера Украины была поставлена в зависимость от Российской Федерации и террористических организаций на Донбассе. Этим было подорвано экономическую безопасность государства, лишено ее возможности для диверсификации источников энергетических ресурсов. Именно при содействии Медведчука были организованы незаконные схемы для поставки угля из оккупированного Донбасса на государственные предприятия Украины.

Более того, обнародованные СБУ записи разговоров народного депутата Виктора Медведчука подтверждают существование "угольной схемы" и заинтересованность в ней власти РФ и бывших высших должностных лиц украинского государства.

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