Покупка Украиной угля в террористов: Баканов прокомментировал причастность Порошенко и Гонтаревой

Глава СБУ не разглашает подробностей расследования.

После объявления нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку подозрения в госизмене из-за организации схем с закупкой Украине угля в террористов, следствие отрабатывает версию о причастности к этому процессу тогдашней руководительницы Нацбанка Валерии Гонтаревой и пятого президента Украины Петра Порошенко.

Об этом 8 октября во время брифинга сказал председатель СБУ Иван Баканов.

"О Петре Алексеевиче и пани Гонтаревой. Сложный вопрос на самом деле. Действительно, на сегодняшний день мы не разглашаем в интересах следствия других фигурантов. Вместе с тем, учитывая то, что мы увидели, другого варианта, чем отрабатывать версию о причастности пана Порошенко и пани Гонтаревой к этому процессу, просто невозможно. Если соответствующие доказательства будут собраны, мы выйдем к вам на еще один брифинг — и сообщим об этом общество", — сказал Баканов.

Напомним

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