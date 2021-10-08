Покупка Украиной угля в террористов: Баканов прокомментировал причастность Порошенко и Гонтаревой

Глава СБУ не разглашает подробностей расследования.
После объявления нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку подозрения в госизмене из-за организации схем с закупкой Украине угля в террористов, следствие отрабатывает версию о причастности к этому процессу тогдашней руководительницы Нацбанка Валерии Гонтаревой и пятого президента Украины Петра Порошенко.
Об этом 8 октября во время брифинга сказал председатель СБУ Иван Баканов.
"О Петре Алексеевиче и пани Гонтаревой. Сложный вопрос на самом деле. Действительно, на сегодняшний день мы не разглашаем в интересах следствия других фигурантов. Вместе с тем, учитывая то, что мы увидели, другого варианта, чем отрабатывать версию о причастности пана Порошенко и пани Гонтаревой к этому процессу, просто невозможно. Если соответствующие доказательства будут собраны, мы выйдем к вам на еще один брифинг — и сообщим об этом общество", — сказал Баканов.
Напомним
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Офис генерального прокурора Украины сообщил о подозрении в госизмене нардепу Виктору Медведчуку.
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Народному депутату от "Оппозиционного платформы — За жизнь" Виктору Медведчуку, которому объявили о подозрении в государственной измене, будут просить суд избрать меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 1 млрд грн.
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Как стало известно, Виктор Медведчук с помощью схем организовал закупку Украиной угля в террористов "Л/ДНР".