Покусала и избила подростка на Новый год: в Тернополе задержали 21-летнюю девушку

Приемное отделение / © Национальная полиция Украины

В Тернополе празднование Нового года в компании молодежи переросло в драку, в результате которой 16-летняя девушка попала в больницу с многочисленными травмами. По данным правоохранителей, телесные повреждения несовершеннолетний нанесла ее 21-летняя знакомая.

Об этом сообщает ГУ Национальной полиции в Тернопольской области.

Как сообщила полиция, конфликт произошел во время совместного отдыха компании. Между двумя девушками возник спор, быстро переросший в физическое противостояние. В результате потасовки 16-летняя потерпевшая получила ушибы и специфические травмы — кусанные раны на теле.

Об инциденте полиции сообщили врачи бригады экстренной медицинской помощи. Подростка госпитализировали в областную детскую больницу. Медики зафиксировали, что в момент госпитализации девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Следователи Главного управления Нацполиции в Тернопольской области начали расследование по факту происшествия. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 УК Украины (преднамеренное легкое телесное повреждение). Полицейские устанавливают все детали и причины возникновения конфликта.

Напомним, в Виннице вечером 1 января 45-летний пьяный мужчина запустил фейерверки, несмотря на запрет. Правоохранители готовят ему подозрение в хулиганстве.

Ранее сообщалось, что двое юношей получили смертельные ранения лица, пытаясь поджечь собственноручно изготовленные фейерверки.