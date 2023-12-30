Покусала полугодовую дочь, потому что она не хотела есть: горе-матери объявили о подозрении в пытках

Поведение ребенка разозлило мать.
В Житомирской области 24-летнюю мать подозревают в пытках младенца.
Об этом сообщила пресс-служба Житомирской областной прокуратуры.
"Во время кормления младенец плакал, капризничал и не хотел потреблять детскую смесь. Поведение ребенка разозлило мать. Она потеряла эмоциональное равновесие и сильно покусала младенца за ножку, ручку, спинку, причинив сильную физическую боль. В связи с чем отец (к тому времени отсутствовал дома), узнав о таких обстоятельствах, вызвал неотложную медицинскую помощь", — говорится в сообщении.
При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Чудновской окружной прокуратуры местная жительница уведомлена о подозрении в пытках своей дочери (ч. 1 ст. 127 УК Украины).
В настоящее время ребенок изъят у матери и передан в патронатную семью.
Ранее стало известно, что в Кировоградской области собаки загрызли 11-летнего мальчика. В это время родителей не было дома.
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