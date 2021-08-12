Покусали лицо и голову: в Днепре рой шершней напал на девушку возле кафе (фото)

Ликвидировать гнездо, в котором жили шершни, приехали спасатели.
В Днепре рой шершней покусал девушку. Опасные насекомые поселились в коре дерева недалеко от кафе.
Об этом пишет издание "Информатор".
Как стало известно, происшествие случилось около семи утра на улице Набережной Заводской. Очевидцы говорят, что шершни искусали девушке лицо и голову. На вид ей около 25 лет. Скорую помощь на место не вызывали. Вместо этого ликвидировать рой опасных насекомых приехали спасатели.
"По прибытию к месту происшествия, специалисты ГСЧС обнаружили в дереве рой шершней. Спасатели в специальных защитных костюмах приблизились к насекомым и обработали место их скопления инсектицидным средством", — подчеркнули в пресс-службе ГСЧС области.
Напомним, что на Волыни после укуса овода женщина заболела опасной инфекционной болезнью.