Покусали лицо и голову: в Днепре рой шершней напал на девушку возле кафе (фото)

Покусали лицо и голову: в Днепре рой шершней напал на девушку возле кафе (фото)

Ликвидировать гнездо, в котором жили шершни, приехали спасатели.

В Днепре рой шершней покусал девушку. Опасные насекомые поселились в коре дерева недалеко от кафе.

Об этом пишет издание "Информатор".

Как стало известно, происшествие случилось около семи утра на улице Набережной Заводской. Очевидцы говорят, что шершни искусали девушке лицо и голову. На вид ей около 25 лет. Скорую помощь на место не вызывали. Вместо этого ликвидировать рой опасных насекомых приехали спасатели.

Главное управление ГСЧС в Днепропетровской области

"По прибытию к месту происшествия, специалисты ГСЧС обнаружили в дереве рой шершней. Спасатели в специальных защитных костюмах приблизились к насекомым и обработали место их скопления инсектицидным средством", — подчеркнули в пресс-службе ГСЧС области.

Напомним, что на Волыни после укуса овода женщина заболела опасной инфекционной болезнью.

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