Покушение готовили на министра аграрной политики Романа Лещенко – МВД

Сам Роман Лещенко узнал о покушении на него за полчаса до брифинга.

В Министерстве внутренних дел подтвердили информацию о покушении на министра аграрной политики Романа Лещенко.

Об этом во время срочного брифинга сообщил глава МВД Денис Монастырский.

По его словам, МВД задержало подозреваемых в подготовке покушения на убийство министра аграрной политики Романа Лещенко. Сам министр узнал о покушении на него за полчаса до брифинга.

"Это дело (которое стало мотивом убийства — ред.) было связано непосредственно с его деятельностью в 2018 году, еще до занятия им любой государственной должности. И вчера вечером состоялась встреча заказчиков и киллера, который должен был реализовать преступление, в ресторане. Была обсуждена вся оперативная ситуация этого заказа: что сколько. Был предоставлен задаток в размере 20 тысяч долларов до совершения этого преступления", — рассказал Монастырский.

Ранее в МВД рассказали, что Украине планировали покушение на одного из министров Кабмина. В этой связи состоится срочный брифинг Дениса Монастырского.

Отметим, что с октября 2019 по 10 июня 2020 года Роман Лещенко был уполномочен президента по земельным вопросам. 10 июня 2020 года был назначен главой Государственной службы Украины по геодезии, картографии и кадастру. С декабря 2020-го возглавляет Минагрополитики.