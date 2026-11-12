Покушение на адвоката Коломойского: суд решил провести заседание в закрытом формате, бизнесмена в зал не доставили

Игорь Коломойский / © ТСН

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Коллегия судей Шевченковского районного суда Киева приняла решение провести закрытое судебное заседание по делу обвинения в покушении на жизнь адвоката Игоря Коломойского .

Об этом сообщает УНИАН .

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С ходатайством о переводе заседания в закрытый формат выступил прокурор. Он аргументировал это ходатайство наличием угрозы безопасности украинского бизнесмена в случае отправки его в зал заседаний суда.

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«В то же время защита Игоря Коломойского выступила против закрытия заседания. Адвокаты высказали общую позицию по поводу того, что украинский бизнесмен хочет присутствовать в зале суда и что он не считает, что ему грозит опасность в случае его присутствия в суде. Однако коллегия судей приняла сторону прокуратуры и решила проводить заседание в закрытом режиме», — говорится в публикации.

Поскольку заседание проводится в закрытом режиме, неизвестно, что происходит в зале суда. По данным корреспондента УНИАН, Игорь Коломойский отказался участвовать в заседании по видеоконференцсвязи. Кроме того, в начале заседания судьи приняли решение вывести из зала суда представительницу Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца. Впрочем, впоследствии распорядительница заседания вернула подчиненную Лубинца в зал.

Напомним, после публикации на YouTube ролика, набравшего почти два миллиона просмотров, и в котором бизнесмен Игорь Коломойский выразил свое видение ситуации в Украине, его перестали вывозить из следственного изолятора на лечение и судебные заседания. Раньше, в Киевском апелляционном суде должно было состояться заседание, на котором Коломойский с адвокатами обжаловали решение Подольского суда столицы о продлении содержания под стражей по делу о присвоении средств «ПриватБанка». Но подсудимого не привезли.

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