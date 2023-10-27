Покушение на Царева было спецоперацией СБУ — источники

В украинской спецслужбе предателя и коллаборанта, давно сотрудничающего с государством-агрессором, назвали “законной целью".
Попытка ликвидации бывшего нардепа и предателя Украины Олега Царева была специальной операцией СБУ.
Об этом ТСН.ua сообщили источники в украинской спецслужбе.
"Он давно был в списке предателей, которые должны ответить за свои преступления. Царев — абсолютно законная цель. Это не просто фанатик "русского мира", а человек, лично приехавший вместе с российскими танками захватывать Киев", — подчеркнул информированный источник.
Никакие подробности этой спецоперации пока не сообщают, кроме того, что в Царева попали двумя выстрелами из огнестрельного оружия.
Также известно, что Царев в критическом состоянии находится в реанимационном отделении больницы. Врачи пытаются спасти жизнь предателя, но есть все основания надеяться, что их старания будут тщетны. По последней информации от людей из окружения Царева, "положительных новостей" о его состоянии нет.
Что известно об инциденте с Царевым
Ранее информацию о покушении на коллаборанта подтвердили его родные. Админ Telegram-канала Олега Царева рассказал немного о подробностях нападения, отметив, что около полуночи 27 октября на территории санатория имени Кирова в Ялте, где проживает предатель, в него якобы дважды стреляли.
"На момент прибытия кареты скорой помощи Олег был без сознания, с большой кровопотерей. Информации о состоянии здоровья на данный момент нет", — говорится в сообщении в Telegram-канале коллаборанта.
Российская ФСБ возбудила уголовное дело по статье о "покушении на жизнь государственного или общественного деятеля".
ТСН.ua собрал все подробности нападения на Царева, известные на данный момент.
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