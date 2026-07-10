Покушение на Ермолаева в Монако / © Associated Press

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Взрыв у дома бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако и убийство подозреваемой Анастасии Березовской под Киевом — сугубо криминальные разборки. Покушение произошло из-за того, что олигарх отказался платить бандитам за «крышу». Саму же исполнительницу преступления организаторы просто использовали в качестве расходного материала.

Об этом сообщает The Guardian.

Источник, близкий к семье Ермолаевых, утверждает, что взрыв в Монако и убийство Березовской — чистый криминал, а не политика или санкции СБУ.

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«Вадим (Ермолаев — ред.) или члены его семьи не хотели кому-то платить», — отметил источник.

Собеседник издания подчеркнул, что спор возник именно из-за так называемых денег за защиту (рэкет), криминальные структуры пытались требовать деньги у бизнесмена. Саму 39-летнюю уроженку Житомира, заложившую взрывчатку в Монако, организаторы схемы не собирались оставлять в живых.

«Женщина была одноразовой», — добавил инсайдер.

Отмечается, что параллельно в Киеве продолжается расследование в отношении исполнителей убийства самой Березовской. Сотрудник ГУР Владислав Реут в зале суда своей вины не признал и заявил, что женщину в затылок застрелил его подельник, бывший полицейский Виталий Жикович.

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Адвокат Жиковича Анатолий Иванов заявил, что его клиент полностью отрицает обвинения. СБУ изъяла доказательства с места преступления и подтвердила, что тело Березовской обнаружили в лесу близ села Юрив благодаря признаниям задержанных.

Следственные действия продолжаются, правоохранители выясняют, действовали ли задержанные силовики самостоятельно, выполняли ли заказы криминальных авторитетов.

Убийство Анастасии Березовской — последние новости

Напомним, в Киеве продолжается суд над подозреваемыми в убийстве Березовской. Адвокат эксполицейского заявляет, что лопаты и топор были в подвале, чтобы в случае прилета себя откопать.

Впоследствии стало известно, что тело Анастасии Березовской, подозреваемой в покушении на подсанкционного бизнесмена Вадима Ермолаева, обнаружили в лесомассиве вблизи села Юров Бучанского района Киевской области. Об этом сообщил прокурор, отметив, что место захоронения указал один из фигурантов дела после дачи показаний.

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