Покушение на Ермолаева в Монако: в деле появилось ключевое доказательство

Покушение на Ермолаева в Монако / © скриншот с видео

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Специалистам Службы безопасности Украины удалось восстановить одно из ключевых доказательств по делу о покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, которое подозреваемые пытались уничтожить.

Об этом сообщилг енеральный прокурор Руслан Кравченко в посте в социальных сетях.

По его словам, в настоящее время проводятся «неотложные следственные и процессуальные действия», направленные на получение новых доказательств в рамках уголовного производства.

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«Благодаря профессиональной работе специалистов Службы безопасности Украины удалось восстановить одно из ключевых доказательств, которое подозреваемые пытались уничтожить», — отметил Кравченко.

Речь идет о видеозаписи с камеры наблюдения, которую, по данным следствия, исполнители заранее установили вблизи места преступления, чтобы получить подтверждение выполнения заказа. Несмотря на то, что запись была удалена, специалистам СБУ удалось её восстановить.

Генеральный прокурор также поблагодарил оперативных сотрудников СБУ, Национальной полиции, следователям и прокурорам за «профессиональную и слаженную работу» и заверил, что правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства преступления, роль каждого причастного и привлекать виновных к ответственности.

«Ни одно доказательство не останется без внимания следствия», — подчеркнул Руслан Кравченко.

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Покушение на Ермолаева — что известно

Напомним, что следствие пока не определило ни одной приоритетной версии по делу о покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, произошедшем 29 июня в Монако. Правоохранительные органы продолжают выяснять как происхождение взрывчатки, использованной во время нападения, так и возможные мотивы покушения.

3 июля Интерпол объявил Анастасию Березовскую в международный розыск по подозрению в покушении на Ермолаева.

По данным украинского следствия, 1 июля женщина вернулась в Украину, а уже через несколько дней её тело с огнестрельными ранениями обнаружили закопанным в Киевской области.

7 июля Генеральная прокуратура сообщила о предъявлении подозрения двум мужчинам в убийстве Березовской. По версии следствия, они также могут быть причастны к покушению на Ермолаева в Монако.

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По информации издания The Guardian, взрыв возле дома бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако и убийство подозреваемой Анастасии Березовской под Киевом — это чисто криминальные разборки. Покушение произошло из-за того, что олигарх отказался платить бандитам за «крышу». Саму же исполнительницу преступления организаторы просто использовали в качестве расходного материала.

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