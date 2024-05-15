Покушение на Фицо: Зеленский сделал эмоциональное заявление о нападении

Зеленский осудил нападение на премьер-министра Словакии.
Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.
Об этом президент Украины написал на своей странице в социальной сети X.
"Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо ужасает. Мы решительно осуждаем этот акт насилия в отношении главы правительства нашего соседнего государства-партнера. Необходимо приложить все усилия для того, чтобы насилие не стало нормой ни в одной стране, форме или сфере", — написал Зеленский.
Он отметил, что Украина солидарна с народом Словакии, и выразил надежду на скорейшее выздоровление Роберта Фицо.
Напомним, в Словакии произошло нападение на премьера страны Роберта Фицо. По предварительной информации, он получил несколько пулевых ранений и находится в тяжелом состоянии. Нападавший задержан.
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