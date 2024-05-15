Покушение на Фицо: Зеленский сделал эмоциональное заявление о нападении

Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Об этом президент Украины написал на своей странице в социальной сети X.

"Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо ужасает. Мы решительно осуждаем этот акт насилия в отношении главы правительства нашего соседнего государства-партнера. Необходимо приложить все усилия для того, чтобы насилие не стало нормой ни в одной стране, форме или сфере", — написал Зеленский.

Он отметил, что Украина солидарна с народом Словакии, и выразил надежду на скорейшее выздоровление Роберта Фицо.

Напомним, в Словакии произошло нападение на премьера страны Роберта Фицо. По предварительной информации, он получил несколько пулевых ранений и находится в тяжелом состоянии. Нападавший задержан.

Читайте также: