Покушение на генерала ГРУ Алексеева: что говорят в его родном селе в Винницкой области и как он был там во времена АТО

Владимир Алексеев

Реклама

В Москве 6 февраля совершено покушение первого заместителя начальника ГРУ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Его называют ответственным за перевозку «Новичка» в британский город Солсбери, «архитектором» ЧВК «Вагнера» и ответственным за многие операции против Украины.

Однако, несмотря на типично русскую фамилию, Алексеев родился, вырос и проживал до окончания школы в селе на Винничине. Там доживали своего возраста его родители, на похороны которых российский ГРУшник «удивительным образом» приезжал уже во время АТО. Что говорят о высокопоставленном предателе в его родном селе Голодьки в Винницкой области, рассказывает «Радио Свобода».

Лидия училась с Владимиром Алексеевым в одном классе. Говорит, за более 10 лет, что они росли рядом, подумать не могла, что бывший одноклассник будет одним из руководителей войны против Украины и будет направлять по бывшей Родине ракетные удары.

Реклама

«Короче, радуемся, что его настигла эта казнь, очень радуемся», — откровенно признает женщина.

Лидия вспоминает, что Алексеева в школе называли «тимуровцем». «Знаете, когда-то были „тимуровцы“, вот такой хороший-хороший, такой тихий, и такой никуда он не встрявал, ни драки, хорошо учился, умный», — рассказывает о детстве предателя его одноклассница.

«Ну, такой он был, а потом уже пошел 9-10 класс (в город учиться — Ред.), там его уже наш военрук взял на опеку. Он сразу не поступил. Он после армии поступил. И все, я не знаю, что произошло, что он пошел по трупам. Мы знали о нем, что он „герой России“. Но вот опять (после покушения — Ред.) напомнили. И столько агрессии — не знаю, задушила бы его сама, видимо», — признается женщина.

В стареньком родительском доме живут дальние родственники генерала ГРУ РФ. Судя по подворью — семья неблагополучная. С журналистами общаться они отказались.

Реклама

В результате российских атак на энергетику в Голодьках сейчас нет света по 19-20 часов в сутки.

Здесь регулярно слышат, как пролетают шахеды и ракеты, несколько раз прилеты были и в окрестностях села. По словам местных жителей, дети российского генерала живут в Европе. По слухам, в Германии.

Более того, сам Алексеев приезжал в сентябре 2014 года в родное село на похороны к матери. АТО уже было в полном разгаре — как раз продолжался «Иловайск».

© Радіо Свобода

У сел Голодьки — трое погибших и двое без вести пропавших воинов.

Реклама

Один из тех, кому удалось вернуться с войны в Голодьках, ветеран Александр Загородний. Мужчина мобилизовался в ВСУ на второй день после начала полномасштабной войны. После ранения под Бахмутом, мужчина не видит на один глаз. Сейчас умершим родителям русского генерала он, по-соседски, помогал по хозяйству.

«Мать (Алексеева — Ред.) умерла, АТО уже было. И он сюда приехал. Я не знаю, как СБУ его пустила сюда, что он приехал на похороны, и если они знали, что он уже тогда был, и они его пустили, пропустили и так же выпустили, то я не знаю, как эта наша разведка работает, что он сюда свободно попал. А тем более свободно уехал назад», — возмущается ветеран о своем земляке-изменнике.

Родители предателя похоронены на местном кладбище. И хотя, несмотря на явно не украинские фамилии, местные говорят, что большинство своей жизни они провели именно здесь, в Винницкой области. Отец работал в местном колхозе, мать в амбулатории.

Генерал был их единственным сыном, и после его переезда в РФ еще в 80-х родители остались здесь. Сын их лишь изредка навещал. Мать умерла в осень 2014-го, отец за 8 лет до нее.

Реклама

Фотография отца предателя из надгробия смотрит прямо на могилы украинских защитников, погибших во время полномасштабной войны.

«Я ему хоть пожелать всего худшего, если он против своих людей направляет удары», — говорит военный Александр.

«Всего худшего желаю. Хочу, что он ощутил все. За наши слезы, за наших детей», — добавляет одноклассница Лидия.

Напомним, утром 6 февраля в Москве покушались на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Неизвестный подстерег его в подъезде дома на Волоколамском шоссе и выстрелил в спину, после чего скрылся.

Реклама

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев не имеет никакого отношения к этому покушению, несмотря на заявления главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.

По словам Дениса Редиса Прокопенко, именно Алексеев в мае 2022 года выступал главным представителем врага на переговорах в Мариуполе во время организованного выхода гарнизона с территории завода Азовсталь. Тогда он предоставлял так называемое «слово офицера» и лично подписывал гарантии безопасности для защитников Мариуполя во время их выхода с завода.