Покушение на главу Херсонской ОВА Прокудина: в СБУ раскрыли подробности (фото)

СБУ задержала предателя, причастного к попытке покушения на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина. Злоумышленник выдавал себя за таксиста и шпионил за гражданскими и военными объектами в Херсонской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

Предателем оказался 55-летний местный житель. Он дистанционно работал на российскую спецслужбу через знакомого, личность которого также была установлена.

Отмечается, что для сбора информации предатель установил скрытый видеорегистратор в автомобиле. Он пытался получить "необходимую" информацию во время разговора со своими пассажирами. Затем собранные данные передавал через мессенджер россиянам для подготовки прицельных ударов по городу с применением артиллерии и дронов-камикадзе.

В ходе расследования выяснилось, что злоумышленник причастен к попытке покушения на руководителя Херсонской областной военной администрации.

"Установлено, что именно по координатам и "подсказкам" агента оккупанты пытались попасть по автомобилю чиновника российским FPV-дроном. Беспилотник был оснащен выстрелом ручного противотанкового гранатомета РПГ-7, который должен был взорвать транспортное средство, в котором находился чиновник", — говорится в сообщении СБУ.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили предателя и сорвали планы террористов. Задержанному сообщили о подозрении. Ему грозит пожизненное.

СБУ задержала агента РФ, который наводил дроны на локации сил обороны и руководства Херсонской ОВА. / Фото: СБУ

СБУ задержала агента РФ, который наводил дроны на локации сил обороны и руководства Херсонской ОВА. / Фото: СБУ

СБУ задержала агента РФ, который наводил дроны на локации сил обороны и руководства Херсонской ОВА. / Фото: СБУ

Покушение на Прокудина

Несколько дней назад глава СБУ Василий Малюк сообщил, что на главу Херсонской ОВА Прокудина готовили покушение. Местного жителя задержали на стадии завершения подготовки к преступлению. Предатель организовывал вместе с вражескими спецслужбами покушение на чиновника.

Александр Прокудин подтвердил информацию СБУ о том, что на него готовили покушение. По словам главы ОВА, "это далеко не первая и, наверное, не последняя попытка покушения".

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