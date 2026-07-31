Покушение на Игоря Оболенского не случайно: эксперт объяснил истинную цель России

Игорь Оболенский и Игорь Клименко / © соцмережі

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Попытка покушения на Игоря Оболенского является частью масштабной кампании России, направленной на физическое устранение влиятельных украинских командиров, политиков, медийщиков и волонтеров, собирающих большие донаты на армию.

Об этом сообщил военный эксперт, сотрудник СБУ в 2004–2015 годах Иван Ступак для «Киев24».

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Логика в действиях врага она есть — это уничтожение наших топовых командиров, наших политиков. Это уничтожение наших, скажем так, лидеров мнений, волонтеров, собирающих деньги. Мы понимаем, что у нас есть несколько людей, которые под свою фамилию собирают огромные донаты. Все прекрасно понимают, если не будет этих фамилий, не будет собираться донать, то не будет финансироваться определенные потребности отдельных военных подразделений», — отметил эксперт.

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К таким целям РФ он также причислил главного конструктора Fire Point, который в последнее время стал медийным. По мнению Ивана Ступака, Денис Штиллерман находится на одной из самых высоких ступеней во враждебных списках на ликвидацию.

Несмотря на наличие таких планов у Кремля, украинская контрразведка успешно срывает большинство подобных попыток, вовремя предупреждая вражеские акции. В то же время эксперт напомнил о трагическом случае двухлетней давности в Голосеевском районе Киева, когда у подъезда был убит полковник СБУ Воронич. Тогда исполнителей не смогли задержать живыми — их ликвидировали на месте.

«К сожалению, есть план у Российской Федерации, всегда есть замыслы. И еще раз говорю, другая история, что им это не удается. Слава Богу, пока», — подытожил Иван Ступак.

Покушение на Игоря Оболенского — последние новости

Напомним, в пятницу, 31 июля, в Харькове украинские правоохранители предотвратили попытку покушения на командира 2-го корпуса НГУ «Хартия» полковника Игоря Оболенского.

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В СМИ также сообщили, что у злоумышленника, который на улице города Харькова пытался покушать на командира 2-го корпуса Национальной гвардии Украины «Хартия» полковника Игоря Оболенского, не сработало оружие.

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