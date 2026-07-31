Покушение на командира "Хартии": что спасло жизнь полковнику Оболенскому — источники УП

Командир "Хартии" Игорь Оболенский / © АрмияInform

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У злоумышленника, который на улице города Харькова пытался совершить покушение на командира 2-го корпуса Национальной гвардии Украины «Хартия» полковника Игоря Оболенского, оружие не сработало.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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По словам собеседников издания, нападавший подошел к военному сзади, однако выстрел не произошел из-за неисправности оружия.

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По предварительным данным, 31 июля возле одного из барбершопов города правоохранители задержали 69-летнего жителя Харькова, который, по версии следствия, готовился совершить покушение на командира «Хартии». Во время задержания у него изъяли пистолет Макарова и боеприпасы.

Источники «УП» сообщили, что мужчину удаленно завербовали российские спецслужбы, выдавшие себя за сотрудников Службы безопасности Украины.

Его убеждали, что Игорь Оболенский якобы является «предателем». Для этого, по данным следствия, подозреваемому прислали сгенерированную с помощью искусственного интеллекта фотографию, на которой командир «Хартии» был изображён на фоне Кремля в футболке с российской символикой.

По словам задержанного, оружие он получил в Харькове от неустановленного лица по указанию своего куратора.

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В настоящее время правоохранительные органы устанавливают личность человека, передавшего оружие, анализируют записи камер видеонаблюдения, проверяют возможных соучастников, а также выясняют, не произошла ли утечка информации о передвижениях военнослужащего. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Напомним, в пятницу, 31 июля, в Харькове украинские правоохранители предотвратили покушение на командира 2-го корпуса НГУ «Хартия» полковника Игоря Оболенского. Нападавший задержан, в отношении него проводятся следственные действия.

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