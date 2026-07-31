Покушение на командира "Хартії": киллер успел выстрелить дважды

СБУ задержала киллера, который готовил покушение на командира «Хартии» Игоря Оболенского / © СБУ

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Служба безопасности Украины предотвратила покушение на командира 2-го корпуса НГУ «Хартія» полковника Игоря Оболенского. Злоумышленником оказался 69-летний житель Харькова, которого российские спецслужбы хитростью привлекли к сотрудничеству. Вражеские агенты выдавали себя за сотрудников украинской спецслужбы.

Об этом сообщили в СБУ.

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Детали вербовки и фейковые доказательства

Российские кураторы поставили пенсионеру четкую задачу — ликвидировать украинского военного командира. Для убеждения они использовали наглую ложь, заявив, что Игорь Оболенский якобы предал государство и тайно работает на врага.

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Чтобы окончательно развеять сомнения харьковчанина, спецслужбы направили ему сгенерированное искусственным интеллектом фальшивое изображение. На этой поддельной фотографии командир стоял на площади в Москве, одетый в футболку с вражеской символикой.

Для выполнения этой кровавой задачи российские кураторы организовали передачу огнестрельного оружия через специального курьера.

Подробности нападения и два неудачных выстрела

Непосредственно во время покушения в центре Харькова 69-летний нападавший успел произвести два выстрела в военного. Обе попытки оказались совершенно неудачными, после чего вооруженного стрелка мгновенно задержала личная охрана командира.

Как пишет «Суспільне Харків» со ссылкой на собственные источники, во время задержания фигурант искренне убеждал присутствующих, что действовал по прямому указанию украинских спецслужб. Злоумышленник утверждал, что огнестрельное оружие и точную информацию о местонахождении жертвы он получил от неизвестного мужчины, который представился действующим сотрудником Службы безопасности Украины.

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Полиция официально подтвердила личность задержанного и раскрыла детали создания фальшивых доказательств предательства комбрига, которые российский куратор использовал для введения харьковчанина в заблуждение.

Подготовка к преступлению и подозрение

В настоящее время украинские правоохранители активно устанавливают личность этого сообщника, чтобы быстро привлечь его к ответственности.

Задержанному киллеру уже готовится официальное сообщение о подозрении по двум тяжелым статьям Уголовного кодекса Украины. Речь идет об умышленном убийстве и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

В настоящее время досудебное расследование по этому делу продолжается, а следователи непрерывно принимают все необходимые комплексные меры. Главная цель правоохранителей — установить абсолютно все обстоятельства этого резонансного преступления для справедливого наказания виновных.

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Предупреждение для граждан

Представители ведомства подчеркивают, что это далеко не первый случай подобной коварной вербовки. Российские агенты все чаще пытаются использовать украинцев вслепую, прикрываясь именами отечественных правоохранителей.

Служба безопасности призывает всех граждан сохранять максимальную бдительность в это чрезвычайно сложное время. Официальные органы действуют исключительно в рамках действующего законодательства и никогда не ставят сомнительные задачи через обычные мессенджеры.

Враг постоянно совершенствует свои методы информационного воздействия, создавая разнообразные фейковые страницы в Интернете и социальных сетях. Именно поэтому критическое мышление и чрезвычайная осторожность при общении с неизвестными лицами буквально спасают жизнь.

«Если к вам обращаются с такими предложениями, вы увидели подозрительные предметы или получили информацию о деятельности российских спецслужб, сообщайте об этом СБУ», — призывают правоохранители.

Напомним, на данный момент с задержанными подозреваемыми в подготовке покушения на Оболенского уже проводят все необходимые процессуальные и следственные действия. Президент Зеленский сообщил первые подробности после доклада Александра Поклада.

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