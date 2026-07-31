Покушение на командира "Хартии": Зеленский сообщил первые подробности нападения

Полковник Игорь Оболенский

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В пятницу, 31 июля, украинским правоохранителям удалось нейтрализовать угрозу для жизни командира 2-го корпуса НГУ «Хартия» полковника Игоря Оболенского. В настоящее время с задержанными подозреваемыми уже проводятся все необходимые процессуальные и следственные действия.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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Детали дерзкого нападения

Президент заслушал специальный доклад Александра Поклада по всем обстоятельствам покушения на военного. Соответствующие спецслужбы держат ситуацию под полным контролем и продолжают расследование.

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Президент сразу лично пообщался со спасенным Игорем Оболенским. Он поблагодарил командира за его чрезвычайно важную и преданную службу украинскому народу.

Обещание возмездия

Во время разговора лидер страны пожелал Оболенскому крепости в дальнейшей борьбе. Он призвал военного продолжать еще сильнее бить по российским кафиров на передовой.

Государство не оставит без жестких последствий такие дерзкие и преступные действия против своего руководства. Организаторы преступления обязательно понесут справедливое наказание за попытку дестабилизации.

"На эту попытку удара по Украине и украинскому командиру обязательно ответим", - подчеркнул Владимир Зеленский.

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Напомним, экскомбат 47-й бригады Александр Ширшин заявил, что в апреле 2025 года в Белгородской области РФ военнослужащие 225-го отдельного штурмового полка «Скала» якобы умышленно навели артиллерийский огонь на группу военных , отходившую с украинских позиций. Из-за этого погибли его бойцы.

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