Покушение на министра Лещенко: подозреваемый заявил, что не договаривался с киллером, потому что не понимает украинский язык

Покушение на министра Лещенко: подозреваемый заявил, что не договаривался с киллером, потому что не понимает украинский язык

Гражданин США и его помощница, подозреваемые в заказе покушения на чиновника, были арестованы на два месяца без права на залог.

В пятницу, 19 ноября, Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения гражданину США бизнесмену Курту Джейкобу Гроссансу и его помощнице Елене Богач, подозреваемым в организации покушения на министра аграрной политики Романа Лещенко. Покушение было связано с деятельностью Лещенко в 2018 году до того, как он получил государственный пост.

Об этом сообщает Telegram-канал " Ґрати".

Обеим фигурантам дела суд назначил как меру пресечения на время следствия содержания под стражей в течение двух месяцев без права внесения залога.

Украинка Елена Богач на судебном заседании не признала вину и сказала, что была у американца помощницей для ведения бизнеса, а о его конфликте с действующим министром она ничего не знает. Курт Гроссанс на суде заявил, что не понимает украинского языка и не знает, о чем его помощница договаривалась с "киллером".

Известно, что Гроссанс давно ведет аграрный бизнес в Украине. В 2018 году топ-менеджером компании был Роман Лещенко. В то время американский бизнесмен обвинил Лещенко в хищении 250 миллионов долларов и пытался взыскать их через суд. Когда это не удалось, он, якобы, заказал покушение на своего бывшего менеджера, а ныне действующего министра.

Напомним, как сообщил на брифинге глава МВД Денис Монастырский, 17 ноября заказчики встретились с "киллером", обсудили детали и передали ему задаток за работу – 20 тысяч долларов. После этого МВД решило задержать заказчиков, которые к тому же предлагали "киллеру" половину имущества, похищенного у Лещенко.

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