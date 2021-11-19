Покушение на министра Лещенко: что грозит заказчику убийства

Покушение было связано с деятельностью Лещенко в 2018 году до того, как он получил государственный пост.
Длительное заключение, а может быть, пожизненное лишение свободы грозит заказчикам убийства министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 19 ноября.
Накануне правоохранители объявили, что разоблачили мужчину и женщину, которые хотели поквитаться с Лещенко. По данным следователей, все началось из-за бизнес-конфликта между заказчиком убийства, американцем и Лещенко. Покушение было связано с деятельностью министра в 2018 году – до того, как он получил государственный пост.
Сначала иностранец и украинка-его сообщница пытались выбить из Лещенко долги с помощью коллектора. Он будто бы деньги взял, но кредиторам не отдал. Тогда они и решили нанять киллера: для убийства коллектора и, собственно, министра Лещенко.
Правоохранители имитировали гибель коллектора. Заказчики встретились с киллером, чтобы обсудить дальнейшую работу. В это время силовики их и задержали.
Напомним, в Министерстве внутренних дел подтвердили информацию о покушении на министра аграрной политики Романа Лещенко.
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