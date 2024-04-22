Покушение на Шефира: что говорят в Офисе генпрокурора и есть ли подозреваемые

В Офисе генпрокурора до сих пор никому не объявили подозрение по этому делу.

Офис Генерального прокурора по состоянию на сегодняшний день еще не сообщал никому о подозрении в уголовном производстве о покушении на убийство тогдашнего первого помощника президента Сергея Шефира и его водителя.

Об этом передает "Суспільне" со ссылкой на Офис генпрокурора.

По информации от Офиса генпрокурора, досудебное расследование продолжается, проводит его Главное следственное управление Нацполиции при процессуальном руководстве группы прокуроров ОГПУ.

"В настоящее время в уголовном производстве о подозрении не сообщалось. Досудебное расследование продолжается", – говорится в ответе на запрос журналистов.

Напомним:

Напомним, что 30 марта этого года Зеленский уволил Сергея Шефира с должности первого помощника президента Украины. Сам Шефир заявил, что, несмотря на увольнение, остается в команде президента.

В то же время, его родной брат Борис Шефир недавно попал в скандал. Он рассказал, что любит русский язык, культуру, не может смотреть, как разрушают памятники Пушкину в стране, и считает это "глупостью". Поэтому призвал дружить с Россией.

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