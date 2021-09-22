Покушение на Шефира: глава МВД рассказал о состоянии раненого водителя

Сейчас он находится в больнице "Феофания".
Раненого водителя в результате обстрела машины первого помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира уже прооперировали, его жизни ничего не угрожает.
Об этом во время брифинга сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.
"Только что прооперировали водителя. Его жизни ничего не угрожает", — заявил глава МВД и добавил, что еще до того, как поехать в больницу, он указал следователям на место, откуда конкретно осуществлялись выстрелы, что позволило следователю оперативно осуществлять осмотр места происшествия и проводить необходимые следственные действия.
Стоит отметить, что 22 сентября утром в районе села Лесники Киевской области неизвестные лица открыли огонь по автомобилю первого помощника президента Украины Сергея Шефира. В результате его водитель получил три огнестрельных ранения. Сам Шефир не пострадал.
Отреагировал на событие и президент Украины, который находится в США. Владимир Зеленский отметил, что неизвестные обстреляли авто не просто его помощника, а близкого друга. "Считается, что это было покушение на убийство", — подчеркнул он. По словам президента, он возвращается в Киев сразу после выступления на общих дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.