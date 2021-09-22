Покушение на Шефира: глава МВД рассказал о состоянии раненого водителя

Сейчас он находится в больнице "Феофания".

Раненого водителя в результате обстрела машины первого помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира уже прооперировали, его жизни ничего не угрожает.

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Об этом во время брифинга сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

"Только что прооперировали водителя. Его жизни ничего не угрожает", — заявил глава МВД и добавил, что еще до того, как поехать в больницу, он указал следователям на место, откуда конкретно осуществлялись выстрелы, что позволило следователю оперативно осуществлять осмотр места происшествия и проводить необходимые следственные действия.

Стоит отметить, что 22 сентября утром в районе села Лесники Киевской области неизвестные лица открыли огонь по автомобилю первого помощника президента Украины Сергея Шефира. В результате его водитель получил три огнестрельных ранения. Сам Шефир не пострадал.

Отреагировал на событие и президент Украины, который находится в США. Владимир Зеленский отметил, что неизвестные обстреляли авто не просто его помощника, а близкого друга. "Считается, что это было покушение на убийство", — подчеркнул он. По словам президента, он возвращается в Киев сразу после выступления на общих дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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