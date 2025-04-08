Покушение на Синегубова: в полиции рассказали интересные подробности о киллере, действовавшем по заказу ФСБ

Александр Голубь/Бессмертных — подозреваемый в подготовке покушения на руководителя Харьковской ОВА Олега Синегубова / © Национальная полиция Украины

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Александр Голуб/Бессмертных, готовивший покушение на начальника Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, действовал по заказу ФСБ России. Он откровенно доволен собой и даже считает себя кем-то вроде российского Джеймса Бонда. Стали известны подробности задержания злоумышленника, тщательно скрывавшегося от правоохранителей.

Об этом сообщил начальник Следственного управления Главного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

Мужчина, готовивший покушение на Синегубова, ранее совершил многочисленные диверсии, убийство, теракты и покушение на убийство главы Дергачевской военной администрации Вячеслава Задоренко. Злоумышленник скрывался очень тщательно. Для полиции Харьковской области история с ним началась еще 5 марта 2024 года.

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Убийство военного на Салтовке

Болвинов проинформировал, что 5 марта 2024 года на Салтовке Голуб/Бессмертных выстрелил в спину военному. Тот умер в «скорой».

Следователи нашли гильзу и свидетелей, от которых узнали, что убийца выпрыгнул из кустов. Они слышали крик: «Стой, с*ка!». Позже выяснилось, что этих двух ребят нападающий сначала тоже решил убить, но потом передумал.

Эксперты сразу обратили внимание — нетипичная гильза, от довольно редкого оружия. Это оказался спецпатрон к пистолету ПСС, который на сегодняшний день состоит на учете только у российских спецподразделений.

Правоохранители также нашли арендованную квартиру, в которой жил стрелок. Следователи обыскали жилье: там уже никого не было, но удалось найти пистолет. Он был небольшой по размерам, самозарядный, бесшумной и беспламенной стрельбы. Такие пистолеты в количестве всего 200 единиц были сделаны специально для спецслужб КГБ и ГРУ России.

В ходе обысков были найдены также тротил и другие вещи, изъяты образцы ДНК преступника и его отпечатки пальцев. Злоумышленник арендовал это жилье по фальшивому паспорту: бланк был похищен из одного из учреждений «ЛНР», и в него было вклеено фото убийцы.

Подрыв зданий в Харькове и поджоги авто

Болвинов сообщил, что позже кто-то подорвал в Харькове здание Шевченковской администрации. Затем по городу горели военные машины, и в одну из ночей сработала взрывчатка у двери МСЭК.

Все эти дела расследовались отдельно в разных районах города. Со временем правоохранители выяснили, что совершил эти преступления один и тот же мужчина. За несколько лет до этого мужчину уже ловили за мелкие кражи, тогда его фамилия была Бессмертных.

Оперативники установили за фигурантом круглосуточное наблюдение. Злоумышленник жил в одном из домиков садового общества на давно заброшенном участке. Мужчина постоянно переодевался, носил с собой в пакете запасную куртку. Но в доме подозрительного мужчину уже обнаружить не удалось. Правда, на участке среди мусора нашли упаковку от картофеля по-креольски и от кефира. Оттуда изъяли ДНК. А по упаковке этого картофеля удалось вычислить, в каком супермаркете злоумышленник мог приобрести эти продукты. Охрана магазина сразу узнала мужчину по фото. Оказалось, что эти продукты он украл.

Когда правоохранители сравнили образцы ДНК из квартиры на Салтовке, где был убит военный, и образцы из бутылки от кефира, уже окончательно убедились, что злоумышленник — один человек. Им оказался Александр Голуб/Бессмертный, который уже проходил у полицейских по мелким кражам, и по двум эпизодам даже отсидел в тюрьме.

Вокруг садового общества устроили масштабную спецоперацию, но злоумышленник там больше не появлялся. Однако следователи узнали, что у Голуба/Бессмертных есть дом в Казачьей Лопане, поэтому полицейские отправились туда на электричке. На одной из станций в последний момент в вагон внезапно запрыгнул фигурант. Оперативники быстро убрали из вагона пассажиров, достали оружие и задержали злоумышленника.

Покушение на Задоренко

Болвинов обратил внимание, что буквально через полтора часа после задержания Голуба/Бессмертных правоохранители получили информацию о том, что кто-то заложил взрывчатку под авто начальника Дергачевской ГВА Вячеслава Задоренко. Он сам заметил что-то подозрительное под машиной, когда припарковался на холме, и сразу вызвал полицию.

Специалисты обнаружили электронную взрывчатку, которая должна была сработать во время движения, и обезвредили ее. А на видео с камер возле авто попал уже знакомый полиции усач — Голуб/Бессмертных. На этот раз он был в жилетке работника коммунальных служб.

Фигурант несколько дней следил за потенциальной жертвой, изучал маршрут и выбирал место, где можно заложить взрывчатку. Она была очень мощной: содержала 2,7 кг взрывчатого вещества гексаген. Взрыв был бы разрушительным и машину бы просто разорвало, пострадали бы и люди вокруг, а у водителя просто не было бы шансов выжить.

Но что-то пошло не так: начальник Дергачевской ГВА пять дней проездил со взрывчаткой и она почему-то не срабатывала.

Болвинов отметил, что задачей злоумышленника была чисто закладка взрывчатки. Такой заказ он получил от куратора пятой службы ФСБ России, а саму бомбу забрал в определенном месте из специальной закладки. Все это фигурант уже сам рассказал правоохранителям после его задержания.

Покушение на Синегубова

О потенциальной следующей жертве следователи узнали от Голуба/Бессмертных, когда тот уже был в изоляторе временного удержания. Мужчина готовил покушение на начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова.

«Чтобы узнать детали, ребята провели ювелирную психологическую игру: втирались в доверие, что-то обещали, — и он раскрыл все. Зафиксировано было все согласно КПК», — подчеркнул Болвинов.

Выяснилось, что киллер уже приступил к подготовке убийства Синегубова. Это преступление также заказали кураторы из ФСБ. Они же передали злоумышленнику три гранаты. Их правоохранители нашли спрятанными на территории садового общества, когда проводили следственный эксперимент.

«Убийство Синегубова должно было быть публичным. Диверсант ждал очередного российского обстрела по жилому дому с большим количеством жертв харьковчан. Адрес заранее ему должны были сообщить кураторы из россии. По его плану, атаковать он должен, когда глава ОВА будет максимально близок к людям, то есть во время общения с пострадавшими от обстрелов. Он так и говорит — «вот часто были обстрелы КАБами, например, Салтовки, туда приезжала администрация», — говорится в сообщении Болвинова.

Злоумышленник собирался применить так называемую «закладку» из гранаты или бросить ее прямо в толпу, после чего незаметно убежать.

План был почти готов. Чтобы максимально приблизиться к Синегубову, не вызывая подозрений, Голуб/Бессмертных решил снова притворится работником коммунальной службы. Для этого он заранее подготовил специальные рабочие жилеты разных цветов.

«Сейчас этот человек под стражей. Он откровенно доволен собой и даже считает себя кем-то вроде российского Джеймса Бонда. Называет себя диверсантом, не шпионом. Рассказывает подробно о своей так называемой работе, мечтает стать популярным, чтобы его обменяли», — сообщил Болвинов.

Он отметил, что дело Голуба/Бессмертных уже в суде. Ему инкриминируется убийство, покушение на убийство, государственная измена, готовка к умышленному убийству, террористические акты, диверсии и незаконное обращение с оружием.

Что известно о Голубе/Бессмертных?

Во время полномасштабной войны Голуб/Бессмертных пешком перешел границу из Белгородской в Харьковскую область. У него не было постоянного места жительства.

Мужчина каждый день выходил на связь со спецслужбами РФ. Следователи выяснили, что фигурант получил свой пистолет ПСС от работников пятого отделения ФСБ. Это подразделение специализируется на спецоперациях на территории других государств.

Голуб/Бессмертных подписал контракт с ФСБ в 2024 году и получал ежемесячную зарплату в 1000 дол. За убийство военного ему обещали отдельную оплату — 30 тыс. долл., но в конце концов заплатили всего 15 тыс. За убийство Синегубова обещали заплатить 50 тыс. дол., за Задоренко — 40 тыс. дол.

Остальные диверсии, поджоги и взрывы фигурант устраивал по собственной инициативе по личным убеждениям.

«Нам он прямо говорит, что он — на другой стороне, поэтому делал все, что мог, для победы россии в этой войне«, — отметил Болвинов.

Напомним, ранее Харьковская областная прокуратура сообщила, что в городе предотвращено убийство Синегубова и Задоренко, которое готовил киллер из Белгородской области РФ.