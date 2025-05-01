Покушение на Стерненко 1 мая: появилось фото нападающей

Сергей Стерненко / © УНИАН

Реклама

Сегодня, 1 мая, активист и волонтер Сергей Стерненко в своих соцсетях сообщил, что на него напали. Он ранен, однако его жизни ничего не угрожает.

«На меня совершено нападение. Раненый. Все ок, угрозы жизни нет», — говорится в сообщении.

В нападении Стерненко обвинил россиян и призвал активнее донатить на украинское войско.

Реклама

Тем временем СБУ показала фото женщины, совершившей нападение.

Злоумышленница задержана / © СБУ

«Благодаря профессиональным и мгновенным действиям сотрудников СБУ нападающая задержана на месте. Жизни Сергея Стерненко сейчас ничего не угрожает. Продолжаются оперативно-следственные действия. О ходе ситуации будем информировать отдельно», — уточнили в ведомстве.

Напомним, это не первое нападение на Стерненко. В 2018 году на него совершили три нападения в Одессе, во время последнего из них он смертельно ранил одного из нападавших Ивана Кузнецова. Второй участник нападения Андрей Исайкул впоследствии скрылся из Украины. Активист утверждал, что действовал в рамках законной самозащиты.

В декабре 2023 года Сергей Стерненко сообщил, что суд закрыл дело о возможном превышении им самообороны.